Η Ελεάνα Παπαϊωάννου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση της δεύτερης κόρης της

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου πρόσφατα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπός του έρωτά της με τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη.

Η 42χρονη τραγουδίστρια γέννησε το Σάββατο (18.07.2026) και δύο ημέρες αργότερα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο. Μάλιστα, η Ελεάνα Παπαϊωάννου μετά τη γέννηση του κοριτσιού της δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το μωρό στην αγκαλιά της.

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Το μαιευτήριο που έφερε στη ζωή το παιδί της η Ελεάνα Παπαϊωάννου δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία της τραγουδίστριας και του συζύγου της, τη στιγμή που έφευγαν μαζί με το μωρό τους.

«Σε αυτή την εγκυμοσύνη έχω πιο πολύ άγχος, γιατί έχω τη γνώση του κινδύνου, με βοηθάει πολύ ο άντρας μου. Η κόρη μου ζητούσε αδελφάκι εδώ και έναν χρόνο», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η γνωστή τραγουδίστρια, Ελεάνα Παπαϊωάννου, για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Για την αποβολή που είχε παλαιότερα, η Ελεάνα Παπαϊωάννου είχε εξομολογηθεί: «Η αποβολή που είχα ήταν κάτι στενάχωρο για εμάς, χαίρομαι που δεν το είπαμε στην κόρη μας, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε. Λόγω αυτής της τραυματικής εμπειρίας πήγα στο άλλο άκρο, είχα μια άρνηση, δεν ήθελα να κάνω άλλο παιδί».