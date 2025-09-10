Συμβαίνει τώρα:
«Η Καίτη Κωνσταντίνου ζούσε για τους άλλους, ήταν ειλικρινής και έντιμη», δήλωσε η αδελφή της ηθοποιού

«Αυτοί που αγαπούσε ήταν λίγοι αλλά τους αγαπούσε πολύ», δήλωσε ακόμα
Καίτη Κωνσταντίνου
H Καίτη Κωνσταντίνου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Για την απώλεια της αγαπημένης της αδελφήςμίλησε από καρδιάς η Μαρία Κωνσταντίνου και τη μάχη που έδωσε η Καίτη Κωνσταντίνου το τελευταίο διάστημα της ζωής της  το μεσημέρι της Τετάρτης στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το ‘χουμε» και στον δημοσιογράφο Στέργιο Σαμαρτζή.

«Είναι δύσκολο πολύ, τόσο για μένα όσο και για την μητέρα μου και για τα ανίψια της. Για όλους», εξομολογήθηκε αρχικά η αδελφή της Καίτης Κωνσταντίνου.

«Όταν βγαίναμε τον πρώτο καιρό μαζί, δεν πίστευα ότι της μίλαγε ο κόσμος. Δεν μπορούσα να το καταλάβω ότι η αδελφή μου είναι τόσο αναγνωρίσιμη. Είχε απορρίψει και πολλές δουλειές, ότι έκανε της άρεσε και ήταν ευχαριστημένη. Το ήθελε να το κάνει, δεν ήταν κάτι που το έκανε απλά και μόνο για να δουλέψει», πρόσθεσε.

«Η Καίτη ζούσε για τους άλλους. Για την οικογένεια της, για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Αυτοί που αγαπούσε ήταν λίγοι αλλά τους αγαπούσε πολύ. Ό,τι της ζήταγες, δεν σε στενοχωρούσε ποτέ, θα σε βοηθούσε. Προς τον έξω κόσμο ήταν ειλικρινής και έντιμη, δεν κορόιδευε κανέναν», είπε ακόμα.

«Στην περιπέτεια της υγείας της ήμουν πάρα πολύ κοντά της. Δύσκολα περάσαμε ναι, όχι όμως όλο το χρονικό διάστημα. Τον πρώτο καιρό ήταν καλά, μετά λίγο δυσκόλεψαν τα πράγματα. Δίπλα της ήμουν, όπως και τα παιδιά μου. Νομίζω ότι έφυγε ήσυχα, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε», δήλωσε στη συνέχεια η Μαρία Κωνσταντίνου στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

