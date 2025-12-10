Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για τον λόγο που δεν έκανε οικογένεια: «Έλεγα γιατί να φέρω στον κόσμο ένα παιδί που το περιμένει αυτή η μοίρα»

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για όλα, εξηγώντας μεταξύ άλλων τους λόγους που αποφάσισε να μην κάνει οικογένεια.

Η σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά για την ευθύνη που έχει ένας καλλιτέχνης, την ομορφιά και τη νεότητα αλλά και την επιλογή της να μη δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Παράλληλα, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη παραδέχτηκε ότι είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.

«Αυτό είναι μια ολόκληρη κουβέντα. Για μένα ο βασικός λόγος για τον οποίο (σ.σ. αποφάσισα να μην κάνω οικογένεια) αυτό ήταν γιατί είχα έτσι ένα τεράστιο ερωτηματικό υπαρξιακής φύσεως. Δηλαδή τι νόημα έχει όλο αυτό, γιατί να ζούμε… Τώρα δε θέλω να βαρύνω τη συζήτηση, πρωί – πρωί σε μια τόσο ευχάριστη εκπομπή…

Βασικά αυτό ήτανε, έλεγα “τώρα, γιατί να φέρω στον κόσμο ένα παιδί που το περιμένει αυτή η μοίρα τέλος πάντων”. Ίσως γιατί μου είχε συμβεί στην εφηβεία μου ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό κύκλο που με επηρέασε. Αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό», εξομολογήθηκε η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός.

Τότε η Φαίη Σκορδά τη χαρακτήρισε «ευαίσθητη» και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη της απάντησε: «Δεν είμαι η μόνη, φαντάζομαι ο κόσμος είναι γεμάτος από ευαίσθητους ανθρώπους».

Παράλληλα η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στην αγάπη που δέχεται από τον κόσμο και την ευθύνη που νιώθει, υπογραμμίζοντας: «Μόνο χαρά μπορείς να νιώσεις από την αγάπη του κόσμου, το γεγονός ότι θυμούνται μετά από τόσα χρόνια γεγονότα είναι χαρά και ευθύνη για μένα. αυτή είναι η δουλειά μας, απευθυνόμαστε τον κόσμο με στόχο να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα, να τον βοηθήσουμε στην δύσκολη καθημερινότητα και να του δώσουμε αφορμή να σκεφτεί ή να συγκινηθεί. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κάθε του επιλογή έχει άλλη σημασία. Πλέον ξέρω τι μου αρέσει και σε τι θα ήθελα να πάω αλλά από την άλλη σκέφτομαι και το κοινό, μήπως προδώσω αυτόν τον κόσμο αν περιμένει κάτι από μένα».

«Μεγάλωσα σε μία γειτονιά πολύ ωραία που βίωσα την αγάπη και από τους ανθρώπους του χωριού και από την οικογένειά μου», είπε ακόμα.

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Δεν έχω social media, είμαι “αναλφάβητη”»

Επίσης, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη δήλωσε ότι δεν έχει καθόλου social media.

«Δεν έχω social media, είμαι “αναλφάβητη”. Αρνούμαι επανειλημμένως να κάνω διαφημίσεις, δεν αισθανόμουν καλά με αυτό το κομμάτι. Ενημερώνομαι, αλλά μου αρέσει περισσότερο να βλέπω ξένες σειρές και ταινίες. Μπορεί στην αρχή της σεζόν να δω κάποιες σκηνές από τις ελληνικές σειρές, για να δω τι παίζει αλλά και τους φίλους μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω μιλήσει για τον ηλικιακό ρατσισμό στις γυναίκες. Και στους άνδρες υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός. Σκέφτομαι πως όλοι μας είμαστε θνητοί, έχουμε την ίδια μοίρα, και ας κάνουμε την ζωή μας απλή. Δηλαδή, ξαφνικά η κοινωνία μας να λατρεύει τόσο πολύ την νεότητα και να βάζει τρικλοποδιές στον ίδιο της τον εαυτό, γιατί όλοι θα μεγαλώσουμε και πώς θα αισθάνονται αυτοί που τα λένε τώρα αυτά και προάγουν την νεότητα όταν οι νεότερες γενιές θα τους βάζουν στο περιθώριο; Η ανθρώπινη ζωή έχει τεράστια αξία από την γέννηση μέχρι τον θάνατο», ανέφερε ακόμα.

«Έχω μάθει να σέβομαι την επιλογή κάθε γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται όπως η ίδια αισθάνεται. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που προσπαθώ είναι να εκλείπει από πάνω μου αυτή η υστερία του να προσπαθεί κάποιος επιτακτικά να είναι νέος. Θέλω να είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο που περνά και στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι κάθε φορά.

Ως ηθοποιός και δημόσιο πρόσωπο, ποιον να ξεγελάσεις άλλωστε; Πολλές φορές, βλέπω αποτέλεσμα σε πρόσωπα, που είναι λίγο ψεύτικα, δεν είναι όμορφα, και θεωρώ ότι αυτή είναι μία παγίδα που πέφτουμε. Πρότυπά μου είναι οι σπουδαίες ηθοποιοί που έχουν μεγαλώσει με χάρη, και είναι πολύ σημαντικές στην δουλειά τους. Ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός μας αλλά και σύμμαχός μας», πρόσθεσε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα στην παράσταση «Οιδίποδας» στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και αναφέρθηκε στους σπουδαίους ρόλους που έχει υποδυθεί στην καριέρα της.

«Έχω ευλογηθεί με το να παίξω πολύ σημαντικούς ρόλους και δεν είχα ποτέ το περιθώριο να πω ότι έχω κάποιο απωθημένο. Δεν έχω κάνει την Έντα Γκάμπλερ, αλλά έχω παίξει τόσους άλλους ρόλους που δεν το σκέφτομαι. Υπήρχε μία ροή στην καριέρα μου, υπήρχαν όμως και δυσκολίες», είπε χαρακτηριστικά.