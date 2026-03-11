Η Κατερίνα Γερονικολού στο Βέλγιο με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γυρίσματα του νέου τηλεπαιχνιδιού του

Στο Βέλγιο βρίσκονται αυτές τις ημέρες ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού. Ο λόγος είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του γνωστού ηθοποιού, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του νέου game show του ΣΚΑΪ, με τίτλο «The Quiz with Balls» που έχει αναλάβει να παρουσιάσει.

Η Κατερίνα Γερονικολού βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία και ταξίδεψε μαζί με τον αγαπημένο της και μάλιστα πήγε και στο στούντιο, όπου δημιουργούνται τα επεισόδια του παιχνιδιού, τα οποία γυρίζονται σε εντατικούς ρυθμούς, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να δίνει τον παλμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το νέο, αγαπημένο μου παιχνίδι!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε η Κατερίνα Γερονικολού στο Instagram, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από τα παρασκήνια της παραγωγής.

View this post on Instagram A post shared by Katerina Geronikolou (@katerina_geronikolou)

Το «The Quiz with Balls» είναι ένα format που βασίζεται όχι μόνο στις γνώσεις των παικτών, αλλά και στην ταχύτητα, την ψυχραιμία και την καλή διάθεση.