Lifestyle

Η Κατερίνα Γερονικολού στο Βέλγιο με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γυρίσματα του νέου τηλεπαιχνιδιού του

Ο ηθοποιός αναλαμβάνει τα ηνία του νέου game show του ΣΚΑΪ, ««The Quiz with Balls»
Γιάννης Τσιμιτσέλης και Κατερίνα Γερονικολού
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στο Βέλγιο βρίσκονται αυτές τις ημέρες ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού. Ο λόγος είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του γνωστού ηθοποιού, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του νέου game show του ΣΚΑΪ, με τίτλο «The Quiz with Balls» που έχει αναλάβει να παρουσιάσει. 

Η Κατερίνα Γερονικολού βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία και ταξίδεψε μαζί με τον αγαπημένο της και μάλιστα πήγε και στο στούντιο, όπου δημιουργούνται τα επεισόδια του παιχνιδιού, τα οποία γυρίζονται σε εντατικούς ρυθμούς, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να δίνει τον παλμό. 

«Το νέο, αγαπημένο μου παιχνίδι!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε η Κατερίνα Γερονικολού στο Instagram, δίνοντας μια μικρή «γεύση» από τα παρασκήνια της παραγωγής.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katerina Geronikolou (@katerina_geronikolou)

Το «The Quiz with Balls» είναι ένα format που βασίζεται όχι μόνο στις γνώσεις των παικτών, αλλά και στην ταχύτητα, την ψυχραιμία και την καλή διάθεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
124
82
60
55
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Τον έζησα στις πολύ δύσκολες στιγμές και εκεί είδα την απογοήτευσή του
«Τον γνώρισα στον οίκο ευγηρίας όταν με πήραν τηλέφωνο να πάω εκεί, γιατί έπεφτε κάτω και δεν ήταν κανείς να τον πάει στο νοσοκομείο» είπε μεταξύ άλλων η Άννα Φόνσου
Άννα Φόνσου
Newsit logo
Newsit logo