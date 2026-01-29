Lifestyle

Η Κατερίνα Καινούργιου έδειξε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα» είπε η παρουσιάστρια

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο την κόρη της
Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου στο ξεκίνημα της εκπομπής που παρουσιάζει στον Alpha

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται πλέον σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, αλλά συνεχίζει κανονικά την παρουσίαση της εκπομπής «Super Katerina» στον Alpha. Κατά διαστήματα αναφέρεται στην κόρη που περιμένει και ανυπομονεί να κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της.

Το πρωί της Πέμπτης (29-01-2026), η Κατερίνα Καινούργιου ντυμένη στα ροζ, κοίταξε κάποια στιγμή τον εαυτό της στο μόνιτορ της εκπομπής και είδε πόσο πολύ έχει φουσκώσει η κοιλίτσα της, στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της.

«Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα. Μεγάλωσε πολύ. Τώρα είναι η φάση, με καταλαβαίνουν και οι φίλες, χθες τέλειωσε η εκπομπή και πεταγόταν στη κοιλιά, τη βλέπεις. Φαίνεται το εξογκωματάκι, που πάει και κάθεται στο σημείο. Εσείς με καταλαβαίνετε (οι μανούλες)» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως ήδη έχει πει η παρουσιάστρια, η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη και Αλεξάνδρα, με την Κατερίνα Καινούργιου να αποκαλύπτει ότι θα τη φωνάζουν Ξένια.

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πέρασαν τις γιορτές των Χριστουγέννων στο Λονδίνο και πλέον έχουν επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

