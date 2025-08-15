Lifestyle

Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή του

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο αγαπημένος της σχεδιάζουν να παντρευτούν τους επόμενους μήνες
Η Κατερίνα Καινούργιου στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή
Τις ευχές της στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αλλά και σε όλους όσοι γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο έστειλε η Κατερίνα Καινούργιου με ανάρτησή της στο Instagram.

Ο Δεκαπενταύγουστος «βρήκε» την Κατερίνα Καινούργιου στην Πάρο όπου η παρουσιάστρια του  Alpha συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, «γεμίζοντας τις μπαταρίες» της για τη νέα σεζόν που έρχεται.

Δίπλα της φυσικά βρίσκεται πάντα ο αγαπημένος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής με τον οποίο σχεδιάζουν τον γάμο τους, τους επόμενους μήνες.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει βρει στο πρόσωπό του αυτό που πάντα έψαχνε και δίπλα του δείχνει πιο ήρεμη και χαρούμενη από ποτέ.

Με αφορμή τη γιορτή του αγαπημένου της, βρέθηκαν σε παραθαλάσσιο εστιατόριο στην Πάρο προκειμένου να απολαύσουν ένα ρομαντικό δείπνο.

 
 
 
 
 
Η παρουσιάστρια μάλιστα δημοσίευσε και μια σχετική φωτογραφία γράφοντας, «Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Να σε χαίρομαι @pankouts».

