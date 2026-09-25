Η Κατερίνα Καινούργιου πήγε την κόρη της σε παιδική δραστηριότητα: «Τα μωράκια ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους»

Η Κατερίνα Καινούργιου μπορεί να συνεχίζει την καριέρα της στην τηλεόραση, ωστόσο η μέγιστη προτεραιότητα για εκείνη είναι η κόρη της, Ξένια, που ήρθε στον κόσμο τον Μάιο του 2026 και από τότε έδωσε άλλο νόημα στη ζωή της.

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026), μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» αποκάλυψε ότι πήγε το μωράκι της 4,5 μηνών μωράκι της σε παιδική δραστηριότητα που σχετίζεται με την μουσικοκινητική και τα παιδάκια ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Με αφορμή τη συνέντευξη της Χριστίνας Φλαμπούρη και το νέο της βιβλίο «Οι 7 κορυφές», η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την κόρη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά είπε ότι διαβάζει βιβλία στο μωρό και έπειτα ανέφερε τη δραστηριότητα που πήγαν.

«Μου το άφησε στο καμαρίνι χθες και το πήρα σπίτι, γιατί τώρα είμαστε στη φάση που λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που βλέπει τις ωραίες εικόνες. Έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση», ανέφερε αρχικά.

«Μου άρεσε και αυτό που πάνε όλες μαζί οι μαμάδες για ορειβασία και περίπατο. Με φαντάζεσαι; Ποτέ», είπε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χθες την πήγα και Gymboree. Είναι ουσιαστικά ένα σύστημα του εξωτερικού που το έχουν φέρει τώρα και στην Ελλάδα και υπάρχουν διάφορα σημεία που το κάνουν. Είναι για παιδάκια που αρχίζουν πρώτα και κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο», αποκάλυψε αμέσως μετά.

«Τώρα να την έχω στο μάρσιπο και να πηγαίνω ορειβασία, νομίζω εγώ θα τα παίξω πιο πολύ από το παιδί», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι το Gymboree Play & Music είναι ένας οργανισμός που προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα πρώιμης παιδικής ανάπτυξης, παιχνιδιού, μουσικής και τέχνης για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 5 ετών.