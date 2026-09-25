Βάνα Μπάρμπα: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς, μας έχει λείψει από την τηλεόραση»

Η Βάνα Μπάρμπα έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια με λόγια εκτίμησης και θαυμασμού για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε ότι λείπει από την ελληνική τηλεόραση ένα τέτοιο μεγάλο ταλέντο όπως εκείνος.

Η γνωστή ηθοποιός που επέστρεψε φέτος τηλεοπτικά μετά από πολλά χρόνια αποχής, μέσω της σειράς «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ, μίλησε για τον Πέτρο Φιλιππίδη στο περιοδικό ΟΚ και τον Νίκο Γεωργιάδη. Η Βάνα Μπάρμπα εξομολογήθηκε ότι πρόσφατα είχε ένα πρόβλημα στα γυρίσματα και του τηλεφώνησε για να ζητήσει τη συμβουλή του.

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«Προχθές μάλωσα τον εαυτό μου. Είχα μια πολύ δύσκολη σκηνή, έπρεπε να δω ένα πτώμα και δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Τον εαυτό μου φοβόμουν. Να λέω, τώρα πώς θα το καταφέρω όταν δεν έχω κάνει coaching; Έπαιρνα τον Αντρέα Γεωργίου και του έλεγα “φοβάμαι, τι θα κάνω;”. Μου απαντούσε “θα έχεις εμένα κοντά σου”. Μετά έκανα πρόβα μόνη μου στο ξενοδοχείο, φώναζα μέσα στο δωμάτιο – οι άλλοι θα νόμιζαν ότι με χτυπούσαν (Γελάει). Μετά έπαιρνα τηλέφωνο ηθοποιούς που εκτιμώ και τους έλεγα “πείτε μου τι πρέπει να κάνω”», εξομολογήθηκε αποκαλύπτοντας ότι τηλεφώνησε στον Τάκη Ζαχαράτο και τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Ο Ζαχαράτος μου είπε “σκέψου έναν άνθρωπο που αγαπούσες και τον έχεις δει πεθαμένο”. Αμέσως πήγε το μυαλό μου στην αδελφή μου. Ο Φιλιππίδης μου είπε κάτι άλλο. Στο τέλος πήρα τον Αντρέα και του είπα “μην έρθεις, άσε με μόνη μου”. Προχθές έγινε η σκηνή. Κάναμε τέσσερις λήψεις, με μάλωνα, είχα αγωνία. Την πέμπτη φορά πήρα χειροκρότημα από το συνεργείο. Το αντιμετωπίζω αλλιώς πια, παλιά ήμουν ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Δεν με νοιάζει η τηλεθέαση και ας σκίζει το σίριαλ. Το κάνω για μένα και για τον κόσμο που με αγαπάει», δήλωσε ακόμα η Βάνα Μπάρμπα.

Τουλάχιστον ήσουν πάντα ειλικρινής στη σχέση σου με το κοινό.

Όσο για το ότι υπάρχουν ηθοποιοί που ενώ μιλάνε με τον Πέτρο Φιλιππίδη δεν το παραδέχονται δημόσια, η Βάνα Μπάρμπα σημείωσε: «Πρόβλημά τους. Ο Πέτρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, θα μπορούσε να είναι δάσκαλος σε πολλούς από εμάς. Μας έχει λείψει από την τηλεόραση. Θα τον παρακολουθούσα αν επέστρεφε, γιατί είναι τεράστιο ταλέντο».