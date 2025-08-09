Η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει με ολόσωμο floral μαγιό και χωρίς ίχνος μακιγιάζ – «Είσαι πολύ όμορφη άβαφη, μπράβο»

Φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της στην Πάρο δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου και κατάφερε να εντυπωσιάσει τους followers της στο Instagram.

Στις πόζες της η γνωστή παρουσιάστρια εμφανίζεται με ένα υπέροχο ολόσωμο floral μαγιό και χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου δέχτηκε δεκάδες σχόλια από διάσημες φίλες της για το πόσο όμορφη είναι όταν δεν είναι βαμμένη.

«Είμαι εγώ και τα θολά μου μάτια – όχι χαμένη, απλώς μαθαίνω να βλέπω διαφορετικά…», έγραψε στα αγγλικά στην ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια.

Αμέσως, η ανάρτησή της κέρδισε δεκάδες likes, ενώ πολλές αγαπημένες της φίλες από τον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz έσπευσαν να της γράψουν αποθεωτικά σχόλια.

«Πανέμορφη», σημείωσε η Πέγκυ Ζήνα.

«Ρε Κατερίνα είσαι πολύ όμορφη άβαφη, μπράβο», της έγραψε η Μάγδα Τσέγκου.

«Πανέμορφη», έγραψε η Κατερίνα Τσάβαλου, ενώ καρδούλες της έβαλαν και η Δούκισσα Νομικού με τη Μαρία Μπεκατώρου.

«Νομίζω ότι έχω πάθει ανοσία για αυτά που γράφουν. Με εμένα είναι πολύ έντονο αυτό που συμβαίνει, απλά εγώ το μόνο που ζητάω είναι να χτυπήσουν εμένα και όχι τον άνθρωπό μου, τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου», είχε αναφέρει πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργια για τα hate comments που δέχεται κατά καιρούς.