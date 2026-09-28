Η Πηνελόπη Πλάκα αναπολεί το καλοκαίρι με τρεις τόπλες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σίφνο

Το καλοκαίρι ανήκει πια στο παρελθόν, ωστόσο η Πηνελόπη Πλάκα δεν μπορεί να ξεχάσει εύκολα τις μαγευτικές διακοπές που έκανε στην όμορφη Σίφνο.

Η γνωστή ηθοποιός τη Δευτέρα (28.09.2026) μοιράστηκε στο Instagram τρεις φωτογραφίες από τις ηλιόλουστες μέρες στο αγαπημένο της νησί. Σε αυτές η Πηνελόπη Πλάκα ποζάρει μόνο με ένα μαύρο μονοκίνι και κοιτάζει παιχνιδιάρικα τον φακό, χαμογελώντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση της γνωστής ηθοποιού προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων και της χάρισαν θετικά σχόλια και likes.

«Του χρόνου, στα ίδια μέρη, στις ίδιες θάλασσες…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πηνελόπη Πλάκα.

«Στα social media δείχνουμε μόνο τη μία πλευρά της ζωής μας. Όταν είμαι καλά, όταν είμαι περιποιημένη, όταν είμαι χαρούμενη, θα κάνω ένα βίντεο, θα βγάλω μία φωτογραφία και όταν είμαι χάλια θα εξαφανιστώ», είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Πηνελόπη Πλάκα.

«Όταν ακούω ευτυχία ακούω και στο μυαλό μου τη λέξη ηρεμία. Να μη σκέφτομαι, να μην κάνω overthinking, να μην έχω να με απασχολούνε πράγματα», είχε εξομολογηθεί ακόμα η γνωστή ηθοποιός.