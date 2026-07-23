Lifestyle

Η Κατερίνα Βρανά στο νοσοκομείο: «Συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να τσεκάρω ότι όλα είναι καλά»

Η ανάρτηση της stand up comedian και η εξήγηση για την υγεία της
Κατερίνα Βρανά
Η Κατερίνα Βρανά
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Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Κατερίνα Βρανά, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη (23.07.2026), μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Instagram.

Η γνωστή stand up comedian δημοσίευσε ένα βίντεο και εξήγησε τι συμβαίνει με την υγεία της. Η Κατερίνα Βρανά βιώνει μία ιδιαίτερη καθημερινότητα μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε, κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη Μαλαισία, όπου υπέστη σηπτικό σοκ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά διαστήματα κρίνεται απαραίτητο να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις και να ελέγχει αν όλα είναι καλά με την υγεία της. 

«Που και που συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω ότι όλα είναι καλά. Σε μια τέτοια φάση με πετυχαίνετε. Μου έχουν βάλει πεταλούδα και μου έχουν βάλει ορό», ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε η Κατερίνα Βρανά.

 
 
 
 
 
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«Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε). Went in for my MOT (nothing serious, don’t worry)», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Αμέσως οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να στείλουν στην Κατερίνα Βρανά ευχές για καλή υγεία.

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