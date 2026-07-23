H Κρυσταλλία κυκλοφόρησε το νέο της video clip για το τραγούδι «Γιορτή»

Η Κρυσταλλία το φετινό καλοκαίρι κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι που έχει τίτλο «Γιορτή» και συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, όπου στο πλευρό της βρίσκεται ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης.

Το κομμάτι «Γιορτή», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυναμικό disco pop που αποπνέει θετική ενέργεια, ρυθμό και μοντέρνα αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν η ίδια η Κρυσταλλία μαζί με τους Ripen και Daphne Lawrence.

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Η pop art αισθητική του τραγουδιού «ντύνει» και το music video, όπου η Κρυσταλλία, με fashion forward εμφανίσεις, πρωταγωνιστεί σε μια ερωτική ιστορία όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μπερδεύονται.

Συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης, με τον οποίο συνεργάστηκαν προ ετών στην ελληνική μεταφορά του γνωστού μιούζικαλ «Grease». Τη σκηνοθεσία έκανε ο Tasos Xiarcho.

DOP: Sakis Sarakinis

Editing & Color Grading: ARGUS

Production: Ju Stamatakis

PA: Christos Papadopoulos

Styling: Evelina Mpakouli

Hair: Konstantinos Papadopoulos

Make up: Korina Takaroni.