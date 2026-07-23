Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου βάφτισαν στη Ναύπακτο τον 9χρονο γιο τους

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου έζησαν μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, καθώς βάφτισαν τον 9χρονο γιο τους στη Ναύπακτο.

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου επέλεξαν να γίνει η βάφτιση σε στενό οικογενειακό κύκλο, έχοντας δίπλα τους αγαπημένα πρόσωπα. Ο μικρός πήρε το όνομα Θανάσης, προς τιμήν του πατέρα του γνωστού τραγουδιστή.

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Η Φωτεινή Ψυχίδου, μοιράστηκε στο Instagram, φωτογραφία από το μυστήριο στο οποίο σύμφωνα με τη Σάσα Σταμάτη, νονά του παιδιού ήταν η αδελφή του Δημήτρη Κοργιαλά, Γιώτα.

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους τα τελευταία έξι χρόνια. Παρόλα αυτά, διατηρούν ως πρώτη τους προτεραιότητα τον γιο τους και βρίσκονται πάντα στο πλευρό του.