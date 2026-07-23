Μαριέττα Χρουσαλά και Λέοντας Πατίτσας πιασμένοι χέρι – χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου: Δείτε φωτογραφίες

Καλοκαιρινές στιγμές στη Μύκονο απολαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας, έχοντας στο πλευρό τους τα τρία παιδιά τους.

Το δημοφιλές ζευγάρι επέλεξε και φέτος το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων για μερικές βουτιές στην θάλασσα και μία μικρή απόδραση από την «τρέλα» της Αθήνας. Ο φακός των φωτορεπόρτερ «έπιασε» την Μαριέττα Χρουσαλά και τον Λέοντα Πατίτσα σε βραδινή βόλτα.

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Στις φωτογραφίες φαίνονται πιασμένοι χέρι – χέρι να απολαμβάνουν τα σοκάκια του νησιού.

Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο και χαλαρό, με τις τρυφερές στιγμές μεταξύ τους να τραβούν τα βλέμματα.