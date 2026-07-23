Lifestyle

Μαριέττα Χρουσαλά και Λέοντας Πατίτσας πιασμένοι χέρι – χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου: Δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι επέλεξε και αυτήν την χρονιά την κοσμοπολίτισσα των Κυκλάδων
Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας
Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας / NDP Photo
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Καλοκαιρινές στιγμές στη Μύκονο απολαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας, έχοντας στο πλευρό τους τα τρία παιδιά τους.

Το δημοφιλές ζευγάρι επέλεξε και φέτος το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων για μερικές βουτιές στην θάλασσα και μία μικρή απόδραση από την «τρέλα» της Αθήνας. Ο φακός των φωτορεπόρτερ «έπιασε» την Μαριέττα Χρουσαλά και τον Λέοντα Πατίτσα σε βραδινή βόλτα.

Στις φωτογραφίες φαίνονται πιασμένοι χέρι – χέρι να απολαμβάνουν τα σοκάκια του νησιού.

Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας
NDP Photo
Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας
NDP Photo
Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας
NDP Photo

Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο και χαλαρό, με τις τρυφερές στιγμές μεταξύ τους να τραβούν τα βλέμματα.

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