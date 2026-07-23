Αμαλία Κωστοπούλου για αλλαγή επιθέτου: «Εκπλήσσομαι από τις αντιδράσεις – Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”»

Ένα προσωπικό ξεκαθάρισμα αποφάσισε να κάνει η Αμαλία Κωστοπούλου με αφορμή μία ερώτηση που της έκανε κάποιος διαδικτυακός της φίλος.

Πρόσφατα, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της, Τζέικ Μέντγουελ στο δικό της και άλλαξε και τον λογαριασμό της στο Instagram. Μέσω ενός Q&A η Αμαλία Κωστοπούλου αποκάλυψε για πρώτη φορά γιατί προέβη σε αυτήν την κίνηση.

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«Γιατί άλλαξες το επίθετό σου;», ήταν μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε η Αμαλία Κωστοπούλου και αποφάσισε να ξεκαθαρίσει τη θέση της δημοσίως.

«Βασικά, εκπλήσσομαι πραγματικά από τον αριθμό των αντιδράσεων για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο καυτό θέμα.

Ειδικά στην εποχή μας. Ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”. Έκπληξη, αλλά πάντα θα έχεις το όνομα ενός άντρα.

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Στην πραγματικότητα, μετέτρεψα το πατρικό μου επίθετο σε μεσαίο όνομα.

Ορίστε μερικοί λόγοι για τους οποίους το έκανα:

Θέλω το ίδιο επίθετο με τα παιδιά μου

Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα με ένα μακρύ ελληνικό επίθετο

Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και βασικά είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνει κανείς στις ΗΠΑ

Ελεύθερη βούληση», έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου ως απάντηση στην ερώτηση του follower της.

Σημειώνεται ότι η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία.

Αμέσως μετά έφυγαν από την Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος στην Τοσκάνη. Οι δυο τους είναι εδώ και 3 χρόνια ζευγάρι και πλέον έχουν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.