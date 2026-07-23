Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συγκινεί για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε»

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν η μεγαλύτερη Ελληνίδα σταρ του εγχώριου κινηματογράφου και το έργο της συντροφεύει γενιές και γενιές. Πριν από 30 χρόνια, στις 23 Ιουλίου 1996, «έφυγε» από τη ζωή, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Τριάντα χρόνια μετά, ούτε το κοινό της ούτε ο μονάκριβος γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, την έχουν ξεχάσει.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, που πρόσφατα επισκέφθηκε το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και έγραψε ένα σπαρακτικό μήνυμα, έκανε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της σπουδαίας ηθοποιού στο Instagram, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές που έζησε στο πλευρό της.

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Ο γιος της διάσημης καλλιτέχνιδας και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ έκανε την εν λόγω ανάρτηση ανήμερα την επέτειο του θανάτου της, την Πέμπτη (23.07.2026).

«Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα συνέχιζα να σου λέω “σήκω, ξύπνα μη φεύγεις μη με αφήνεις μόνο”. Σήμερα νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που κράτησα μόνο μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα. Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για σένα.

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Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες. Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε, ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσους σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο.

View this post on Instagram A post shared by Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial)

Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε, ίσα ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ.