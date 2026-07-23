Τζένιφερ Γκάρνερ: Τα παιδιά μου με αποκαλούν «γριά» κι εγώ γελάω

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκάλυψε πως τα παιδιά της την αποκαλούν «γριά», με την ίδια ωστόσο να αντιμετωπίζει με γέλιο την κατάσταση καθώς θεωρεί ότι την «πειράζουν».

Σε κοινή συνέντευξή της με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «Five-Star Weekend», Κλοέ Σεβινί, η 54χρονη ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ δήλωσε: «Τα παιδιά μου με αποκαλούν “γριά”», με τη Σεβινί να δείχνει έκπληκτη με το σχόλιό της. Η Γκάρνερ από τη μεριά της εξήγησε πως πλέον το βρίσκει αστείο: «Και με κάνουν να γελάω» είπε χαρακτηριστικά.

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Όπως περιέγραψε, συχνά ακούει τα παιδιά της να τη φωνάζουν με αυτόν τον τρόπο μεταξύ τους: «Θα τους ακούσω να μιλούν για εμένα και να λένε “πού είναι η γριά;” ή “η γριά κάθεται”».

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ. Τη Βάιολετ, 20 ετών, τη Σεραφίνα «Φιν», 17 ετών, και τον Σάμιουελ, 13 ετών.

Η ίδια παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει ακριβώς πώς προέκυψε το συγκεκριμένο παρατσούκλι, αν και η λέξη «crone» παραδοσιακά αναφέρεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα και μπορεί να έχει αρνητική χροιά.

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Για την Γκάρνερ όμως δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα πείραγμα.

«Όταν τα παιδιά κοροϊδεύουν τους γονείς τους μαζί, και αυτό τους δένει, ή όταν σε πειράζουν με αγάπη… Έχω εφήβους, αν το είχαν κάνει όταν ήταν μικρότερα, θα έλεγα “συγγνώμη;”», ανέφερε. Κλείνοντας, η ηθοποιός δήλωσε πως το συγκεκριμένο προσωνύμιο έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα της: «Το να με αποκαλούν “γριά” είναι πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα».