Η Κάθι Μπέιτς ξεσπά για την απώλεια 45 κιλών: «Ε, λοιπόν, δεν ήταν μόνο το Ozempic»

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθι Μπέιτς, περπάτησε το κόκκινο χαλί των 77ων βραβείων Emmy στο Peacock Theater του Λος Άντζελες πιο ανανεωμένη από ποτέ. Η εμφάνιση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Μπέιτς έχει χάσει σχεδόν 45 κιλά μέσα σε μια περίοδο έξι και πλέον ετών.

Η 77χρονη ηθοποιός – που έκανε εντυπωσιακή εμφάνιστα στα Emmy – έχει εξηγήσει ότι το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας βάρους ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ενώ μόλις τα τελευταία κιλά τα έχασε με τη βοήθεια του Ozempic, φαρμάκου που προορίζεται για τον διαβήτη τύπου 2 αλλά έχει γίνει τάση στο Χόλιγουντ ως μέθοδος αδυνατίσματος.

Σε συνέντευξή της στη Variety, που δημοσιεύθηκε λίγες μέρες πριν τα Emmy, απάντησε αιχμηρά σε όσους αποδίδουν την προσπάθειά της αποκλειστικά στο φάρμακο. «Λένε: “Ε, ήταν το Ozempic”. Να πάνε στο δι@λο, δεν ήταν μόνο το Ozempic! Μου πήρε χρόνια για να τα καταφέρω», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι ο φόβος του διαβήτη ήταν το καμπανάκι που την ανάγκασε να αλλάξει ριζικά τη ζωή της.

«Η διάγνωση με διαβήτη με τρόμαξε και με έκανε να πάρω αποφάσεις. Όταν ήρθε το Ozempic, με βοήθησε να χάσω τα τελευταία 7-9 κιλά και να τα κρατήσω μακριά».

Η Μπέιτς έχει ήδη δύο Emmy και 15 συνολικά υποψηφιότητες. Φέτος διεκδίκησε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για τη συμμετοχή της στο «Matlock» αλλά έχασε από την 40χρονη Αμερικανίδα Μπριτ Λόουερ που κέρδισε το πρώτο της βραβείο, κερδίζοντας αυτό του Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δράμα για τον αινιγματικό της ρόλο στο «Severance».

Η πρώτη της μεγάλη δοκιμασία ήρθε το 2003, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών. Το 2012 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και, λόγω οικογενειακού ιστορικού, προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Μετά τις θεραπείες, η Μπέιτς βρέθηκε αντιμέτωπη με το λεμφοίδημα, μια πάθηση που συνδέεται συχνά με την αφαίρεση λεμφαδένων. «Είναι ένα “σουβενίρ” που δεν το θες με τίποτα», είχε πει το 2018 στο περιοδικό People. «Ένιωσα ότι η ζωή μου τελείωσε, ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ. Θύμωσα πολύ».

Όλη αυτή η περιπέτεια με την υγεία της την οδήγησε να χάσει βάρος για να περιορίσει τα συμπτώματα.

Μέχρι το 2019 είχε ήδη χάσει 27 κιλά, ενώ συνέχισε σταθερά και στα επόμενα χρόνια έφτασε συνολικά τα 45 κιλά.

Οι αλλαγές στη διατροφή της ήταν καθοριστικές. «Έτρωγα απαίσια. Μπέργκερ, πίτσες, κόκα-κόλες», παραδέχτηκε. Με τον καιρό έμαθε να τρώει πιο υγιεινά και να βάζει όρια. Αργότερα, όπως διευκρίνισε, χρησιμοποίησε και το Ozempic χάνοντας τα τελευταία 7-9 κιλά. «Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν ήταν μόνο το Ozempic. Μου πήρε χρόνια δουλειάς και πειθαρχίας. Το φάρμακο με βοήθησε στο τέλος», είπε το 2025.