Η Κέιτ Γουίνσλετ κατακεραυνώνει πλαστικές επεμβάσεις και φάρμακα αδυνατίσματος: «Οι νέες γυναίκες δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι όμορφη»

Η Κέιτ Γουίνσλετ δεν κρατήθηκε: χαρακτήρισε τις πλαστικές επεμβάσεις και τα εμφυτεύματα «τρομακτικά και καταστροφικά» και δεν άφησε απ’ έξω τα φάρμακα αδυνατίσματος.

Η 50χρονη σταρ του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ προειδοποίησε ότι οι νέες γυναίκες «δεν ξέρουν πια τι σημαίνει να είσαι όμορφη» και έχουν γίνει «εμμονικές» με την τελειότητα, κυνηγώντας likes στο Instagram, θυσιάζοντας την αληθινή ομορφιά για ψηφιακή επιβεβαίωση για αυτό και προσφεύγουν συνεχώς στις πλαστικές επεμβάσεις.

Η σταρ έχει από καιρό εκφράσει ένθερμα την άποψη ότι βλέπει το σώμα της θετικά και αποδέχεται τον εαυτό της και έχει δηλώσει με υπερηφάνεια επανειλημμένα ότι δεν έχει κάνει ποτέ Botox ή κάποια άλλη επέμβαση. Μιλώντας στους Times, απαίτησε από την κοινωνία να «συνεχίσει να είναι ρεαλίστρια», καθώς «επικρατεί γαμ@@ο χάος εκεί έξω» όσον αφορά στην πίεση να δείχνουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

«Αν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι τόσο συνυφασμένη με την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι είναι καλύτερα, όταν κοιτάζω ηθοποιούς σε εκδηλώσεις ντυμένες όπως θέλουν με όποιο σωματότυπο κι αν έχουν – όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους. Είναι τόσο διαφορετικό. Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην είναι ο εαυτός τους. Και ξέρουν τι κάνουν; Η αδιαφορία για την υγεία τους είναι τρομακτική».

Πρόσθεσε ότι μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες που γνωρίζει είναι άνω των 70 ετών και ότι την αναστατώνει «τώρα περισσότερο από ποτέ» το γεγονός ότι η νεότερη γενιά φαίνεται να έχει χάσει την αντίληψή της για το τι «είναι στην πραγματικότητα όμορφο».

Η διάσημη ηθοποιός δεν φοβήθηκε ποτέ να εκφράσει τις απόψεις της για το θέμα και πέρυσι αποκάλυψε ότι «αρνήθηκε να καλύψει την κοιλιά της» αφού ένα μέλος του συνεργείου τής το είπε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία Lee. Επίσης, είχε παραδεχτεί στο παρελθόν στο Harper’s Bazaar ότι δεν την πειράζει που δεν δείχνει τέλεια στην οθόνη, δηλώνοντας: «Είμαι περήφανη γι’ αυτό γιατί είναι η ζωή μου στο πρόσωπό μου και αυτό έχει σημασία. Δεν θα μου περνούσε καν από το μυαλό να το καλύψω».

Η σταρ είναι κατά των χειρουργικών επεμβάσεων εδώ και χρόνια, δηλώνοντας κάποτε ότι κάτι τέτοιο «είναι αντίθετο στην ηθική μου, στον τρόπο που με μεγάλωσαν οι γονείς μου και σε αυτό που θεωρώ φυσική ομορφιά». Αντ’ αυτού, υιοθετεί μια προσέγγιση από μέσα προς τα έξω, εστιάζοντας σε ό,τι βάζει στο σώμα της, ειδικά πριν από δημόσιες εμφανίσεις.

Όσο για τα μυστικά της ομορφιάς της έχει πει: «Ο ύπνος και η υγεία παίζουν σημαντικό ρόλο στο να φαίνομαι φρέσκια. Αν είμαι υπερβολικά κουρασμένη ή αγχωμένη, κανένα μακιγιάζ και μαλλιά δεν μπορούν να κρύψουν την επίδραση αυτού στο πρόσωπό μου».

Ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, μοιράζοντας τα καθήκοντα μαγειρέματος με τον vegan σύζυγό της, Νεντ Άμπελ Σμιθ, αλλά λέει ότι στερείται της λιχουδιές τις ημέρες πριν από το κόκκινο χαλί.

«Προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου τις λίγες μέρες που μεσολαβούν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τίποτα το φανταχτερό ή το ακριβό… η κορυφαία μου συμβουλή θα ήταν νερό. Νερό, νερό, νερό. Κρατήστε το σώμα ενυδατωμένο και το δέρμα θα ακολουθήσει το παράδειγμά του».

Η Κέιτ Γουίνσλετ φιλοδοξεί να μειώσει την πίεση από τα πρότυπα του Χόλιγουντ. «Θέλω να πω σε κάθε γυναίκα που προσπαθεί να μιμηθεί μια εμφάνιση του Χόλιγουντ: είναι ένας μύθος. Είναι ειλικρινά ένας μύθος», είχε δηλώσει προηγουμένως στη Vogue.

«Οι γυναίκες στο κόκκινο χαλί κάθονταν με τα μαλλιά τους και το μακιγιάζ τους για τέσσερις ώρες για να δείχνουν έτσι και πιθανότατα έκαναν περιποιήσεις προσώπου κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από την εκδήλωση. Το ξέρω επειδή έχω πάει εκεί και έχω κάνει τόσες πολλές περιποιήσεις προσώπου».

«Είναι μια στιγμή στο χρόνο. Για μένα, το μυστικό για να γερνάς σε οποιαδήποτε ηλικία, στο Χόλιγουντ ή όχι, είναι να αποδέχεσαι πραγματικά ποιος είσαι και να αποδέχεσαι ότι δεν μπορείς να αντισταθείς στην αλλαγή».