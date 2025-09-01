Η Κέιτ Μπλάνσετ κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) έκλεψε τις εντυπώσεις χθες το βράδυ (31-08-2025) κατά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Father Mother Sister Brother», στην αίθουσα Sala Grande του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία που πραγματεύεται τη ζωή τριών διαφορετικών οικογενειών σε σκηνοθεσία Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch) απέσπασε πεντάλεπτο θερμό χειροκρότημα. Μετά το τέλος της προβολής ο σκηνοθέτης φίλησε το χέρι καθεμιάς από τις πρωταγωνίστριές του, Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς (Vicky Krieps), Σάρλοτ Ράμπλινγκ (Charlotte Rampling), Μέιμ Μπιάλικ (Mayim Bialik) και Ίντια Μουρ (Indya Moore).

Το παρών στη πρεμιέρα έδωσε επίσης ο Λούκα Σάμπατ (Luka Sabbat) ενώ οι συμπρωταγωνιστές του, ‘Ανταμ Ντράιβερ (Adam Driver) και Τομ Γουέιτς (Tom Waits), δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Νωρίτερα στο κόκκινο χαλί, η καταξιωμένη ηθοποιός τράβηκε όλα τα βλέμματα με μια avant-garde δημιουργία από την Fall 2025 Couture συλλογή του οίκου Maison Margiela, δια χειρός του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή Γκλεν Μάρτενς (Glenn Martens).

Το εφαρμοστό μαύρο μπούστο τόνιζε τη λεπτή μέση της, προτού καταλήξει σε μία περίτεχνη μάξι φούστα με φτερά, που ζωντάνευε σε κάθε της κίνηση και θύμιζε έργο νεκρής φύσης. Όπως αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό Harper’s BAZAAR, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες δερμάτινες μπότες Tabi Claw του οίκου, διαχρονικά κοσμήματα, μίνιμαλ μακιγιάζ και χτένισμα.

Το «Father Mother Sister Brother» αφορά τρεις ιστορίες με πρωταγωνιστές ενήλικα παιδιά που προσπαθούν να επανασυνδεθούν με τους αποξενωμένους γονείς τους, δημιουργώντας ένα συναισθηματικό ψηφιδωτό.

Το κάθε κεφάλαιο διαδραματίζεται στο παρόν, σε διαφορετική χώρα: το «Father» σε μια αγροτική περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ, με τον Ντράιβερ και τη Μπιάλικ να υποδύονται δύο αδέλφια που επισκέπτονται τον απομονωμένο πατέρα τους, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γουέιτς.

Το «Mother», ταξιδεύει στο Δουβλίνο όπου η Μπλάνσετ και η Κριπς επανενώνονται με τη συναισθηματικά ψυχρή μητέρα τους (Ράμπλινγκ).

Και το τελευταίο κεφάλαιο το «Sister Brother» εκτυλίσσεται στο Παρίσι και φέρνει την Μουρ και τον Σάμπατ, σε μία τελευταία τους επίσκεψή στο πατρικό τους σπίτι.

Η πρεμιέρα αποτελεί την επιστροφή του Τζάρμους στο Λίντο έπειτα από 22 χρόνια, καθώς η τελευταία του παρουσία στο φεστιβάλ ήταν το 2003 με το ντεμπούτο του «Coffee & Cigarettes».

Η ταινία είναι μια παραγωγή των Saint Laurent Prods., Mubi και The Apartment (μια εταιρεία της Fremantle), μαζί με τις Badjetlag του Τζάρμους και CG Cinema του Τσαρλς Γκίλιμπερτ (Charles Gillibert).

Υποστηρίχθηκε επίσης από τον οργανισμό Fís Éireann/ Screen Ireland και έλαβε χρηματοδότηση από την Cinema Inutile. Το «Father Mother Sister Brother» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 24 Δεκεμβρίου.