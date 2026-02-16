Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποθεώνει τον Akyla: Το «Ferto» ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρακολούθησε τον ελληνικό τελικό της Eurovision και παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στην κάμερα. Η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ελλάδα έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον Akyla που κέρδισε και τα συγχαρητήριά της για την παραγωγή του «Sing for Greece».

Όταν ο Akylas κέρδισε, έφερε στη σκηνή του διαγωνισμού τη μητέρα του, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε ότι μετά από αυτή την κίνηση που έκανε, τον λάτρεψε, καθώς όπως είπε είναι και η ίδια μητέρα ενός αγοριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αμερικανίδα Πρέσβης των ΗΠΑ κατά την άφιξή της, δήλωσε: «Μπορεί σήμερα να φοράω κόκκινο, αλλά η καρδιά μου χτυπά μπλε για την Ελλάδα σήμερα. Σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εμφανίζονται, να έχετε μια καταπληκτική εμφάνιση».

Αφού ολοκληρώθηκε η βραδιά και μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Akylas, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε εκ νέου δηλώσεις και ανέφερε: «Ήταν υπέροχες όλες οι εμφανίσεις και όλοι οι τραγουδιστές. Εντυπωσιάστηκα από την παραγωγή, από την ποιότητα και από το πόσο υποστήριζαν ο ένας τον άλλον. Το “Ferto” ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή, γιατί ξέρετε είμαι και εγώ μητέρα ενός αγοριού».

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα πήγε στον ελληνικό τελικό της Eurovision συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απόλαυσε το πρόγραμμα, καθώς μετά τους 14 διαγωνιζόμενους που ονειρεύονται τη σκηνή της Eurovision, στη σκηνή ανέβηκε και ο Χρήστος Μάστορας.