Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα έκανε ακόμα μία λαμπερή εμφάνιση
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Στον ελληνικό τελικό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision βρέθηκε και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν στο κοινό, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα πήγε συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απόλαυσε το πρόγραμμα, καθώς μετά τους 14 διαγωνιζόμενους που ονειρεύονται τη σκηνή της Eurovision, στη σκηνή ανέβηκε και ο Χρήστος Μάστορας. 

Μάλιστα για τη σημαντική αυτή στιγμή της ελληνικής μουσικής η – πάντα κομψή – Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα στο χρώμα της φωτιάς.

Γιάννης Παπαδόπουλος και Κίμπερλι Γκιλφόιλ
O Γιάννης Παπαδόπουλος και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Σημειώνεται ότι ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας και θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

