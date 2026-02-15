Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Στον ελληνικό τελικό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision βρέθηκε και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν στο κοινό, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα πήγε συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απόλαυσε το πρόγραμμα, καθώς μετά τους 14 διαγωνιζόμενους που ονειρεύονται τη σκηνή της Eurovision, στη σκηνή ανέβηκε και ο Χρήστος Μάστορας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα για τη σημαντική αυτή στιγμή της ελληνικής μουσικής η – πάντα κομψή – Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα στο χρώμα της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας και θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.