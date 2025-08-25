Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει τόπλες με φόντο τη θάλασσα – Γεύση από «καυτό» καλοκαίρι

Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αλλά δεν σταματά να μοιράζεται στιγμές από τα νησιά που επισκέπτεται.

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει την καλοκαιρινή της «περιοδεία» στα νησιά, χωρίς να αποκαλύπτει πού ακριβώς βρίσκεται αυτές τις μέρες.

Παρόλα αυτά δίνει καθημερινά «στίγμα» με άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίσεις της.

Η δημοφιλής ηθοποιός «μαγεύει» με ημιδιάφανο φόρεμα πάνω σε σκάφος, με φόντο τη θάλασσα.

Στο τελευταίο ποστάρισμα, πόζαρε τόπλες πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί ψάθινο καπέλο.