Lifestyle

Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει τόπλες με φόντο τη θάλασσα – Γεύση από «καυτό» καλοκαίρι

Η δημοφιλής ηθοποιός «μαγεύει» με ημιδιάφανο φόρεμα πάνω σε σκάφος στο απέραντο γαλάζιο
Κλέλια Ανδριολάτου
Η Κλέλια Ανδριολάτου / πηγή Instagram

Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αλλά δεν σταματά να μοιράζεται στιγμές από τα νησιά που επισκέπτεται.

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει την καλοκαιρινή της «περιοδεία» στα νησιά, χωρίς να αποκαλύπτει πού ακριβώς βρίσκεται αυτές τις μέρες.

Παρόλα αυτά δίνει καθημερινά «στίγμα» με άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίσεις της.

Η δημοφιλής ηθοποιός «μαγεύει» με ημιδιάφανο φόρεμα πάνω σε σκάφος, με φόντο τη θάλασσα.

Κλέλια Ανδριολάτου

Κλέλια Ανδριολάτου

Κλέλια Ανδριολάτου

Κλέλια Ανδριολάτου

klelia andriolatou

Κλέλια Ανδριολάτου

Κλέλια Ανδριολάτου

Κλέλια Ανδριολάτου

Κλέλια Ανδριολάτου

Στο τελευταίο ποστάρισμα, πόζαρε τόπλες πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί ψάθινο καπέλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Τίμος Ζαχαράτος ξεσπά: «Μια μπύρα πίνετε και αν δεν είναι τόσο παγωμένη όσο θα θέλατε, αφήνετε ένα αστέρι λες και γκρεμίστηκε η ζωή σας»
Και πάντα η ίδια ατάκα, «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». Ναι, ξέρουμε. Είσαι άλλος ένας μικρός, θορυβώδης, ασήμαντος τύπος, συμπλήρωσε ο σεφ
Ο Τίμος Ζαχαράτος 2
Διονυσία Κουκίου: «Είχα κάνει κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων»
«Από πλαστικές επεμβάσεις θα κάνω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για να μην φαίνεται ο χρόνος που περνάει» ανέφερε η ίδια
Η Διονυσία Κουκίου
Newsit logo
Newsit logo