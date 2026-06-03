Η Κλέλια Ανδριολάτου σε κοινή έξοδο με τον σύντροφό της, φωτογραφίες

Μία κοινή έξοδο με τον σύντροφό της πραγματοποίησε η Κλέλια Ανδριολάτου. Η ηθοποιός και μοντέλο εθεάθη με τον Μπάμπη Τσαούσογλου να παρακολουθούν μαζί παράσταση στο Θέατρο Άνεσις.

Αρχικά, η Κλέλια Ανδριολάτου απαθανατίστηκε στην είσοδο του θεάτρου με τον σύντροφό της στη συνέχεια στο εσωτερικό να συνομιλούν και να χαμογελούν ο ένας στον άλλον.

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Για την έξοδό της, η ηθοποιός και μοντέλο επέλεξε τζιν παντελόνι, μαύρο τζάκετ και διακριτικά κοσμήματα.

Ολοκλήρωσε το look της, κάνοντας τα μαλλιά της πλεξούδες.

Ο σύντροφος της Κλέλιας Ανδριολάτου ο οποίος δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς είναι επιχειρηματίας, εμφανίστηκε με καφέ παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα.

Η ηθοποιός και μοντέλο είχε κάνει δηλώσεις τον Δεκέμβριο στο «Buongiorno», εξηγώντας τότε ότι δεν της αρέσει να εκθέτει την προσωπική της ζωή.