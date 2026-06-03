Lifestyle

Η Κλέλια Ανδριολάτου σε κοινή έξοδο με τον σύντροφό της, φωτογραφίες

Για την έξοδό της, η ηθοποιός και μοντέλο επέλεξε τζιν παντελόνι και μαύρο τζάκετ, ενώ έκανε τα μαλλιά της πλεξούδες
Κλέλια Ανδριολάτου και Μπάμπης Τσαούσογλου
Κλέλια Ανδριολάτου και Μπάμπης Τσαούσογλου / NDP Photo
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Μία κοινή έξοδο με τον σύντροφό της πραγματοποίησε η Κλέλια Ανδριολάτου. Η ηθοποιός και μοντέλο εθεάθη με τον Μπάμπη Τσαούσογλου να παρακολουθούν μαζί παράσταση στο Θέατρο Άνεσις.

Αρχικά, η Κλέλια Ανδριολάτου απαθανατίστηκε στην είσοδο του θεάτρου με τον σύντροφό της στη συνέχεια στο εσωτερικό να συνομιλούν και να χαμογελούν ο ένας στον άλλον.

Για την έξοδό της, η ηθοποιός και μοντέλο επέλεξε τζιν παντελόνι, μαύρο τζάκετ και διακριτικά κοσμήματα.

Ολοκλήρωσε το look της, κάνοντας τα μαλλιά της πλεξούδες.

Ο σύντροφος της Κλέλιας Ανδριολάτου ο οποίος δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς είναι επιχειρηματίας, εμφανίστηκε με καφέ παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα.

Κλέλια Ανδριολάτου και Μπάμπης Τσαούσογλου

Κλέλια Ανδριολάτου και Μπάμπης Τσαούσογλου

Κλέλια Ανδριολάτου και Μπάμπης Τσαούσογλου

Κλέλια Ανδριολάτου και Μπάμπης Τσαούσογλου

Η ηθοποιός και μοντέλο είχε κάνει δηλώσεις τον Δεκέμβριο στο «Buongiorno», εξηγώντας τότε ότι δεν της αρέσει να εκθέτει την προσωπική της ζωή.

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