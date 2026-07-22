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Ρία Ελληνίδου: Η συναυλία της στη Μύκονο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και το πανό που αρνήθηκε να κρατήσει

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτασαν μαζί πριν τη συναυλία και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που τους περίμενε
Ρία Ελληνίδου
Ρία Ελληνίδου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτασαν μαζί λίγο πριν το ξεκίνημα της συναυλίας στη Μύκονο. Ο επιχειρηματίας κατέγραφε την τραγουδίστρια με το κινητό του τηλέφωνο, όσο εκείνη ερμήνευε επιτυχίες της. 

Η Ρία Ελληνίδου αποθεώθηκε στην Μύκονο καταφέρνοντας με την υπέροχη φωνή της να ξεσηκώσει τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να απολαύσει τις επιτυχίες της. Η τραγουδίστρια έφτασε στον χώρο της συναυλίας μέσα σε ένα τεράστιο μαύρο τζιπ που οδηγούσε ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου και είχε θερμή χειραψία με τον αντιδήμαρχο Μυκόνου Σάκη Αγορογιάννη, που είναι υπεύθυνος για πολλές επιτυχημένες μουσικές εκδηλώσεις στο «Νησί των Ανέμων».

Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV Νίκος Κουρούμαλος περίμενε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για να του δώσει ένα πανό που έγραφε «Ρία, θα με παντρευτείς;» για να το σηκώσει κατά την διάρκεια της συναυλίας, κάτι που όμως ο επιχειρηματίας αρνήθηκε γελώντας να κάνει.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που παρακολούθησε την συναυλία μαζί με την καλή του φίλη Κατερίνα Τοπούζογλου, αποκάλυψε ότι το πιο αγαπημένο του από τα τραγούδια της συντρόφου του είναι το «Μη Σου Τύχει» ενώ όσο η Ρία Ελληνίδου ήταν πάνω στην σκηνή αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος φαν της αφού δεν σταμάτησε να τραγουδάει, να χορεύει και να βγάζει βίντεο.

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στη Μύκονο με αφορμή τη συναυλία της, το βράδυ της Τρίτης (21-07-2026) συνδυάζοντας δουλειά και διασκέδαση. Ο επιχειρηματίας είχε φτάσει νωρίτερα στο «Νησί των Ανέμων» και είχε προαναγγείλει την άφιξη της συντρόφου του.

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