Η Κλέλια Ανδριολάτου στο πάρτι του Έλτον Τζον για τα Όσκαρ – Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε

Το 34ο ετήσιο πάρτι του Έλτον Τζον για τα φετινά βραβεία Όσκαρ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15.0.3.2026), στο West Hollywood Park στο Λος Άντζελες και όλα τα αστέρια του Χόλιγουντ ήταν εκεί. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η νεαρή Ελληνίδα ηθοποιός ταξίδεψε ως την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πριν από μερικές ημέρες και εφόσον της δόθηκε η δυνατότητα δε θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση το καθιερωμένο πάρτι του Έλτον Τζον με αφορμή την τελετή των Όσκαρ. Μάλιστα, η Κλέλια Ανδιολάτου για τη λαμπερή αυτή εκδήλωση επέλεξε να εντυπωσιάσει φορώντας ένα μαύρο φόρεμα.

Τη Δευτέρα (16.03.2026), η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από όσα έγιναν στο πάρτι.

«Το πάρτι του Έλτον Τζον για τα Όσκαρ 2026. Γιορτάζοντας τη χαρά και την επιτυχία των καλλιτεχνών… εκείνων που συνεχίζουν να ονειρεύονται, να προσπαθούν, να εργάζονται σκληρά και να πετυχαίνουν», έγραψε η γνωστή ηθοποιός ως λεζάντα στην ανάρτησή της στα αγγλικά.

View this post on Instagram A post shared by Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς των Όσκαρ:

Καλύτερη ταινία: «Μία μάχη μετά την άλλη»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ, «Hamnet»

Α’ Ανδρικός Ρόλος Ηθοποιός: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Sinners»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν, «One Battle After Another»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «K-pop Demon Hunters»

Καλύτερο καστ: Κασσάνδρα Κουλουκουντής, «One Battle After Another»

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης (ισοπαλία): « The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Mr. Nobody Against Putin»

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson, “Sinners”

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Sentimental Value», Νορβηγία

Σκηνογραφία: Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο για το «Φράνκενσταιν»

Οπτικά Εφέ: Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: All the Empty Rooms

Ήχος: F1

Καλύτερο Τραγούδι: «Golden» από το «KPop Demon Hunters»

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation: The Girl Who Cried Pearls

Κοστούμια: Κέιτ Χόλεϊ για το «Φρανκενστάιν»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey για το «Φρανκενστάιν»

Μικρού Μήκους Ταινία (ισοπαλία): «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»

