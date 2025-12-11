Η Κλόε Καρντάσιαν έχει να κάνει σεξ τέσσερα χρόνια: «Μείντε μακριά μου» λέει σε όσους την φλερτάρουν

Την αποχή της από το σεξ επιβεβαίωσε η Κλόε Καρντάσιαν, αναφέροντας ότι εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχει έρθει σε ερωτική επαφή.

Η 41χρονη τηλεπερσόνα και μητέρα δύο παιδιών Κλόε Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι είναι μόνη σε επεισόδιο της σειράς «The Kardashians», το οποίο προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ενώ απευθυνόμενη σε άντρες που τη φλερτάρουν δήλωσε ότι προτιμάει την ελευθερία της. Όταν ένας παραγωγός τη ρώτησε σε συνέντευξη αν είναι αλήθεια ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την τελευταία φορά που είχε κάνει σεξ, η Καρντάσιαν αναφέρθηκε στη χρονολογία του χωρισμού της από τον Τρίσταν Τόμπσον, πριν γεννηθεί ο γιος τους, Τάτουμ.

«Ναι, τέσσερα χρόνια αυτόν τον Δεκέμβριο», είπε. Στη συνέχεια, αστειεύτηκε λέγοντας ότι έχει «ιστούς αράχνης» λόγω της απουσίας σεξουαλικής δραστηριότητας για τόσο καιρό.

Αργότερα, ο παραγωγός τη ρώτησε αν της λείπει ο ρομαντισμός με εκείνη να απαντά: «Όχι». «Δεν νομίζω ότι κάποιος άντρας ή κάποιο ραντεβού θα έρθουν σύντομα και δεν το θέλω. Αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει αν κάποιος με καλεί ή μου στέλνει μήνυμα. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου», συνέχισε, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα σε εκείνους που τη φλερτάρουν: «Μείνετε μακριά μου».

Ούτε η αγάπη τής λείπει αυτήν τη στιγμή. «Όταν σκέφτομαι την αγάπη και λέω, “αχ, μου λείπουν οι πεταλούδες στην κοιλιά” μετά λέω, όχι, δεν μου λείπουν, γιατί μετά θα σκέφτομαι, “δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν μου έστειλε μήνυμα. Όχι. Είστε όλοι τρελοί και το μόνο που κάνετε είναι να προσθέτετε προβλήματα, δράμα, άγχη και δάκρυα. Αγόρια. Ουφ, υπερβολή. Όχι».

Η Κλόε Καρντάσιαν έχει δηλώσει ότι τα παιδιά της είναι η «μεγαλύτερη προτεραιότητά της», προσθέτοντας «δεν βγαίνω ραντεβού, δεν με ενδιαφέρει. Η προσοχή μου είναι μόνο στα παιδιά μου».