Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Έιπλ Μάρτιν, ξεκαθαρίζει: «Έκανα μία φορά ενέσεις στα χείλη, όχι τρελές όπως λένε»

«Στην πραγματικότητα απλά σούφρωνα πολύ τα χείλη μου και έβαζα μολύβι χειλιών» λέει το 21χρονο μοντέλο
Apple Martin
Apple Martin, η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν / Photo by: Barbara Hine/picture-alliance/dpa/AP Images

Τα χείλη της κόρης της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, Έιπλ Μάρτιν, έχουν γίνει συχνά αντικείμενο σχολιασμού με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι έχει κάνει μία και μόνο φορά ενέσεις στα χείλια.

Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, Έιπλ Μάρτιν θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και μίλησε ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί. 

Σε ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί τη ρουτίνα της «καθημερινής περιποίησης του δέρματος μιας αγχωμένης φοιτήτριας» στο περιοδικό «Vogue», το 21χρονο μοντέλο και κόρη της διάσημης ηθοποιού και του αγαπημένου μουσικού, λέει: «Ήρθε η ώρα να το παραδεχτώ. Έκανα μια φορά ενέσεις στα χείλη», είπε η διάσημη ηθοποιός. «Νομίζω ότι το έκανα όταν ήμουν 18 ετών».

Παρατήρησε ότι «όλοι φαίνεται να πιστεύουν ότι έχω κάνει τρελές ενέσεις στα χείλη» και επέμεινε ότι στην πραγματικότητα «απλά σούφρωνα πολύ τα χείλη μου και έβαζα μολύβι χειλιών».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Έιπλ Μάρτιν, έδειξε την «οπτική ψευδαίσθηση» που δημιουργεί το lip filler, βάζοντας το μολύβι, ακριβώς πάνω από τα χείλη της. «Μόλις αποκτήσεις το φυσικό σχήμα των χειλιών σου, απλώς πήγαινε λίγο, πολύ λίγο πιο πάνω από αυτό. Νιώθω ότι είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι με ακούνε να μιλάω».

Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Κρις Μάρτιν των Coldplay ήταν παντρεμένοι για πάνω από μια δεκαετία πριν αποφασίσουν να χωρίσουν το 2014.

Lifestyle
