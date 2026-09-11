Lifestyle

Βαρύ πένθος για την Όλγα και τη Γωγώ Φαρμάκη – Πέθανε ο 32χρονος αδελφός τους, Μανούσος

Κατέρρευσε την ώρα που παραλάμβανε μία παραγγελία
Γωγώ Φαρμάκη και Όλγα Φαρμάκη
Η Γωγώ Φαρμάκη και η Όλγα Φαρμάκη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Μια τραγική είδηση είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά τον 32χρονο Μανούσο Φαρμάκη, αδελφό της Όλγας Φαρμάκη και της Γωγώς Φαρμάκη.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η τοπική κοινωνία του Αγρινίου είναι συγκλονισμένη, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής (11.09.2026) ο 32χρονος Μανούσος Φαρμάκης, που ζούσε στην πόλη, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο αδελφός της Όλγας Φαρμάκη και της Γωγώς Φαρμάκη κατέρρευσε την ώρα που παραλάμβανε μία παραγγελία.

Ο διανομέας που ήταν εκεί κάλεσε σε βοήθεια και λίγη ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο για να παραλάβει τον Μανούσο Φαρμάκη και να του δοθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου – δυστυχώς – διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αιτία του θανάτου του θα ξεδιαλυθεί μετά τη νεκροψία και τη νεκροτομή του άτυχου άντρα.

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