Ο Σταυρής Γεωργίου από το «MasterChef» έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του – Η ανάρτηση στο Instagram

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βίωσε ο πρώην παίκτης και φιναλίστ του «MasterChef» του 2020, Σταυρή Γεωργίου, καθώς αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του με τη σύντροφό του.

Ο Σταυρής Γεωργίου, που είχε πάρει μέρος στο «MasterChef 4» την Παρασκευή (11.09.2026) ανακοίνωσε ότι έκανε την πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Έλενα Κανναουρίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, δημοσίευσε και αρκετές φωτογραφίες από την υπέροχη βραδιά που οργάνωσε για να ζητήσει από την όμορφη σύντροφό του να γίνει γυναίκα του, με φόντο τη θάλασσα.

«Η καλύτερη μέρα της ζωής μου», έγραψε ο πρώην παίκτης του «ΜasterChef» στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι ο Σταυρής Γεωργίου στον μεγάλο τελικό του «MasterChef» το 2020, έφτασε μέχρι την τελική δυάδα αλλά ηττήθηκε από τον φίλο και συνυποψήφιό του, Σταύρο Βαρθαλίτη.