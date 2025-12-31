Lifestyle

Η Λίλι Κόλινς κάνει τον απολογισμό της για το 2025: Έγινα μητέρα και η ζωή μου απέκτησε νόημα

Μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, του 2025, έκανε με μια ανάρτηση στα social media η Λίλι Κόλινς, η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στο «Emily in Paris», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.

Η 36χρονη ηθοποιός του «Emily in Paris» αναφέρθηκε στην πιο σημαντική στιγμή που βίωσε το 2025, την απόκτηση του πρώτου της παιδιού. Όπως ανέφερε, η μητρότητα έδωσε νόημα στη ζωή της. Την ίδια στιγμή, δηλώνει ανυπόμονη για όσα θα φέρει το νέο έτος.

 
 
 
 
 
Κάνοντας τον δικό της απολογισμό για το 2025, η Λίλι Κόλινς έγραψε στο Instagram: «Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το 2025. Η χρονιά που έγινα μητέρα και η ζωή απέκτησε νέο νόημα. Ξαφνικά, θυμήθηκα τη μαγεία που κρύβεται σε κάθε στιγμή, σε κάθε ορόσημο. Να γιορτάζω ξανά τις ”πρώτες φορές” και να εκτιμώ όλα τα μικρά πράγματα στο ενδιάμεσο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για όλα όσα μου χάρισε αυτή η χρονιά – εξέλιξη, ευκαιρίες, περιπέτεια, ξεκούραση, φιλία, γέλια, δάκρυα και περισσότερη αγάπη απ’ όση είχα γνωρίσει ποτέ. Ανυπομονώ για όλες τις νέες περιπέτειες που έρχονται το 2026».

