Η Madonna στα Μετέωρα: Εικόνες και βίντεο από την επίσκεψή της στη Μονή Βαρλαάμ

Μια διαφορετική πλευρά της Madonna αποτυπώνουν οι εικόνες και το βίντεο από την ιδιωτική επίσκεψή της στα Μετέωρα. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια άφησε για λίγο στην άκρη τα φώτα της showbiz και βρέθηκε σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς θρησκευτικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Το βίντεο και οι φωτογραφίες που παρουσιάζει το stagonnews.gr καταγράφουν τη Madonna κατά την παρουσία της στα Μετέωρα, με πλάνα τόσο μέσα όσο και έξω από την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

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Η επίσκεψή της έγινε την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 και, όπως ήταν φυσικό, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας. Από εκεί κατευθύνθηκε προς την Ιερά Μονή Βαρλαάμ για μια σύντομη και ιδιωτική περιήγηση.

Οι εικόνες από την επίσκεψη δείχνουν τη Madonna στους χώρους της ιστορικής Μονής, σε ένα σκηνικό αρκετά διαφορετικό από εκείνα στα οποία την έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.

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Στη Μονή την υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, ο οποίος τη συνόδευσε κατά τη διάρκεια της παραμονής της και της μίλησε για την ιστορία του μοναστηριού και τη μοναστική ζωή στα Μετέωρα.

Η Αμερικανίδα σταρ είχε την ευκαιρία να δει από κοντά σημαντικούς χώρους και θρησκευτικά κειμήλια, μαθαίνοντας περισσότερα για την πνευματική και πολιτιστική παράδοση της περιοχής.

Photo / stagonnews.gr

Photo / stagonnews.gr

Στην ξενάγηση συμμετείχαν επίσης δύο ξεναγοί, οι οποίες παρουσίασαν στη Madonna στοιχεία για την αρχιτεκτονική, την ιστορία και την ιδιαίτερη πολιτιστική αξία της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ.

Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, η Madonna αποχώρησε από τη Μονή και τα Μετέωρα, έχοντας περάσει μερικές ώρες μακριά από τα συνηθισμένα και έχοντας γνωρίσει από κοντά έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και ιστορικούς τόπους της Ελλάδας.