Μαρία Σολωμού: Διακοπές στην Αμοργό με την παρέα της – Οι πόζες και οι ανέμελες στιγμές της

Μετά τη Σαντορίνη, όπου πέρασε εκεί ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών, σειρά έχει η Αμοργός για τη Μαρία Σολωμού, που μαζί με την παρέα της περνάει χαλαρές κι ωραίες στιγμές.

Η Μαρία Σολωμού ανέβασε μερικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μας δείχνει τις ομορφιές του νησιού, αλλά και τα όσα βιώνει η ίδια.

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Σε μία από αυτές πόζαρε αγκαλιά με τη σκυλίτσα της «Μαύρα», ενώ σε άλλη φωτογραφήθηκε με φόντο το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας.

«Σε αμοργώ τον Αύγουστο…», έγραψε η Μαρία Σολωμού στην ανάρτησή της.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μαρία Σολωμού εμφανίστηκε στη θάλασσα και σε βραδινές βόλτες με την παρέα της.