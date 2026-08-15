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Μαρία Σολωμού: Διακοπές στην Αμοργό με την παρέα της – Οι πόζες και οι ανέμελες στιγμές της

Η Μαρία Σολωμού εμφανίστηκε στη θάλασσα και σε βραδινές βόλτες με την παρέα της
Η Μαρία Σολωμού σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
Η Μαρία Σολωμού σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
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Μετά τη Σαντορίνη, όπου πέρασε εκεί ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών, σειρά έχει η Αμοργός για τη Μαρία Σολωμού, που μαζί με την παρέα της περνάει χαλαρές κι ωραίες στιγμές.

Η Μαρία Σολωμού ανέβασε μερικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μας δείχνει τις ομορφιές του νησιού, αλλά και τα όσα βιώνει η ίδια.

Σε μία από αυτές πόζαρε αγκαλιά με τη σκυλίτσα της «Μαύρα», ενώ σε άλλη φωτογραφήθηκε με φόντο το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας.

«Σε αμοργώ τον Αύγουστο…», έγραψε η Μαρία Σολωμού στην ανάρτησή της.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μαρία Σολωμού εμφανίστηκε στη θάλασσα και σε βραδινές βόλτες με την παρέα της.

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