Η Μαράια Κάρεϊ σε μία μοναδική συναυλία στον Αμαζόνιο – Θα τραγουδήσει για το περιβάλλον σε πλωτή σκηνή

Θέλοντας να δώσει μήνυμα για την κλιματική κρίση, η Μαράια Κάρεϊ θα συμμετάσχει σε συναυλία σε μια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Την επόμενη Τετάρτη (17.09.2025) η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδήσει στη συναυλία «Amazonia Live – Today and Always» και θα εμφανιστεί σε μια μοναδική πλωτή σκηνή στον ποταμό Γκουαμά στον Αμαζόνιο για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διατήρηση του τροπικού δάσους.

Το ηλιοβασίλεμα του Αμαζονίου θα αποτελέσει το φόντο για την παράσταση της γνωστής τραγουδίστριας. Η σκηνή σχεδιάζεται με πηγή έμπνευσης το λουλούδι σύμβολο της περιοχής, τη Βικτώρια Αμαζόνικα, είδος νούφαρου.

Στη συναυλία θα εμφανιστούν επίσης καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν την τοπική κουλτούρα της πολιτείας Παρά, συμπεριλαμβανομένων των Ντόνα Ονέτε, Ζοέλμα και Γκάμπι Αμάραντος.

Η συναυλία θα γίνει δύο μήνες πριν από την 30η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30) στο Μπελέμ της Βραζιλίας σε μια προσπάθεια να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας της περιοχής.

«Καθώς η Διάσκεψη πραγματοποιείται τον Νοέμβριο η συναυλία Amazônia Live – Today and Always with Mariah Carey αναδεικνύει την ανάγκη να διατηρηθεί το δάσος προστατεύοντας τους αυτόχθονες πληθυσμούς του, ενθαρρύνοντας τη βιοοικονομία, αποκαθιστώντας τις υποβαθμισμένες εκτάσεις και αναδασώνοντας – συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια πρόκληση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα», ανέφεραν οι διοργανωτές της συναυλίας.