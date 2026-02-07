Lifestyle

Η Μαρία Καβογιάννη πήρε το μικρόφωνο από την Άννα Βίσση και ξεσήκωσε τον κόσμο με το «I Will Survive»

Η Μαρία Καβογιάννη φαίνεται να τραγουδά με πάθος, ενώ η Άννα Βίσση στέκεται δίπλα της, ενθαρρύνοντάς τη και απολαμβάνοντας τη στιγμή
Η Μαρία Καβογιάννη διασκεδάζει στην Άννα Βίσση
Η Μαρία Καβογιάννη διασκεδάζει στην Άννα Βίσση

Την παράσταση έκλεψε η Μαρία Καβογιάννη, τραγουδώντας το θρυλικο «I Will Survive» στο μαγαζί που εμφανίζεται η Άννα Βίσση.

Η Μαρία Καβογιάννη γνωστή για την αμεσότητά της, δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο από την Αννα Βίσση και να ξεσηκώσει τους θαμώνες του μαγαζιού.

Η τραγουδίστρια άφησε τη σκηνή, πλησίασε το τραπέζι της παρέας της ηθοποιού και της παρέδωσε το μικρόφωνο, με τη συνέχεια να είναι μοναδική.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η Μαρία Καβογιάννη φαίνεται να τραγουδά με πάθος, ενώ η Άννα Βίσση στέκεται δίπλα της, ενθαρρύνοντάς τη και απολαμβάνοντας τη στιγμή.

@hotel.ermou #annavissi #hotelermou #kavogianni #mariakavogianni ♬ original sound – Hotel Ermou

 

Το κοινό ανταποκρίθηκε με αδιάκοπα χειροκροτήματα για τη δημοφιλή ηθοποιό.

