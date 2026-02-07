Η Μαρία Καβογιάννη πήρε το μικρόφωνο από την Άννα Βίσση και ξεσήκωσε τον κόσμο με το «I Will Survive»

Την παράσταση έκλεψε η Μαρία Καβογιάννη, τραγουδώντας το θρυλικο «I Will Survive» στο μαγαζί που εμφανίζεται η Άννα Βίσση.
Η Μαρία Καβογιάννη γνωστή για την αμεσότητά της, δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο από την Αννα Βίσση και να ξεσηκώσει τους θαμώνες του μαγαζιού.
Η τραγουδίστρια άφησε τη σκηνή, πλησίασε το τραπέζι της παρέας της ηθοποιού και της παρέδωσε το μικρόφωνο, με τη συνέχεια να είναι μοναδική.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η Μαρία Καβογιάννη φαίνεται να τραγουδά με πάθος, ενώ η Άννα Βίσση στέκεται δίπλα της, ενθαρρύνοντάς τη και απολαμβάνοντας τη στιγμή.
Το κοινό ανταποκρίθηκε με αδιάκοπα χειροκροτήματα για τη δημοφιλή ηθοποιό.