Η Μαρία Μπεκατώρου για την απώλεια του πατέρα της: Χάρηκα που πρόλαβε να με δει πετυχημένη

Η Μαρία Μπεκατώρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Moments» που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28-03-2026) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της. Μίλησε για την ξεχωριστή σχέση που είχαν στο πέρασμα του χρόνου και για το πόσο της λείπει σήμερα. Η σχέση τους δοκιμάστηκε όταν η παρουσιάστρια βρισκόταν στην εφηβεία, ωστόσο πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκε.

Μία ιδιαιτέρα συγκινητική στιγμή ήταν όταν προβλήθηκαν τα κείμενα για την Κεφαλλονιά που είχε γράψει ο πατέρας της και εκδότης της εφημερίδας «Παλμός». Τότε, η Μαρία Μπεκατώρου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, υπογραμμίζοντας την αγάπη του πατέρα της για τον νησί, αλλά και για εκείνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Μπεκατώρου ανέφερε: «Έφυγε από τη ζωή το 2013. Άκου να δεις, το ότι μου λείπει πολύ δεν θα τελειώσει ποτέ και όσοι, ας πούμε, νιώθουν το ίδιο συναίσθημα με μένα μπορούν να το πουν αυτό. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Απλά μένει κάτι ωραίο, βαθύ μέσα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αγάπη που της είχε: «Έχει μείνει η αγάπη του, η τόσο βαθιά και ειλικρινής για μένα. Γιατί με αγάπησε πάρα πολύ και μου είχε πολλή αδυναμία. Περάσαμε και εμείς τα κύματά μας, για παράδειγμα στην εφηβεία που αναρωτιόμουν “μ’ αγαπάει τόσο πολύ ή δεν μ’ αγαπάει;”. Ήταν αφοσιωμένος, με αγαπούσε, του άρεσε να με βλέπει να προοδεύω, δεν ήθελε να με δει καλλιτέχνη».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια τόνισε: «Χάρηκα που πριν πεθάνει, πριν φύγει από τη ζωή, με είδε επιτυχημένη. Ήταν πολύ περήφανος για μένα και για τον δρόμο που μου έδειξε γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έκανα τα βήματα σωστά και αξιοπρεπώς. Ό,τι μεγαλώνουμε είμαστε, αυτό είναι και το μότο μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο μπαμπάς μου ήταν ερωτευμένος με την Κεφαλλονιά. Όλη μου η ζωή είναι εκεί» είπε σε άλλο σημείο η Μαρία Μπεκατώρου.

Αν και ο πόνος της απώλειας εξακολουθεί να είναι έντονος, αυτό που μένει πίσω είναι πολύ όμορφο, όπως εκμυστηρεύτηκε η Μαρία Μπεκατώρου.