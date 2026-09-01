Η Μαρία Σολωμού έδειξε τα ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου: «Έγραφε πάντως πολύ ωραία»

Η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ερωτικά ραβασάκια που της έγραφε ο Μάριος Αθανασίου το 2004. Κατά τη διάρκεια ξεκαθαρίσματος στο σπίτι της, η ηθοποιός εντόπισε παλιά γράμματα και σημειώματα από την περίοδο που οι δυο τους ήταν ζευγάρι.

Η Μαρία Σολωμού είχε κρατήσει τα ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου και μάλιστα βρήκε ένα από αυτά, που ήταν γραμμένο σε χαρτοπετσέτα. Ανέβασε σχετικό βίντεο σχολιάζοντας με χιούμορ ότι ο πρώην σύντροφός της «έγραφε πολύ ωραία» και αστειεύτηκε ότι «θα τον εκθέσει».

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Στη αρχή του βίντεο η ηθοποιός είπε: «Τι μου κάνετε παιδιά; Εγώ για κάποιον λόγο βρίσκομαι στην Αθήνα. Εδώ και δύο ημέρες έχω βάλει στόχο να ανοίξω οποιοδήποτε συρτάρι και να ξετρυπώσω οποιαδήποτε χαρτούρα έχω μαζέψει γιατί είμαι μαζόχτρα. Μέχρι στιγμής μπορώ να σας πω ότι έχω βρει αντίγραφο δήλωσης της εφορίας του 2011.

Έφυγε από εδώ μια σακουλάρα για την ανακύκλωση, φουλ. Έχω βρει όλες μου τις ιατρικές εξετάσεις το ιστορικό μου. Τα βρήκα. Ένιωσα μια χαρά. Και όπως κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της οπωσδήποτε έχει ένα χρονοντούλαπο με φωτογραφίες, γραμματάκια, σημειωματάκια, τετράδια ολόκληρα γραμμένα».



Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού εξήγησε ότι πρόκειται για αναμνήσεις από ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή της. Όπως είπε, αποφάσισε να διαβάσει ορισμένα από τα γράμματα και τα σημειώματα, τονίζοντας ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και μερικά του Μάριου Αθανασίου, όπως εκείνο που έγραφε «σ’ αγαπώ».



Όπως δήλωσε: «Τι το ήθελα; Εγώ με τους ανθρώπους που έχω αγάπη και είναι στη ζωή μου ακόμα, έχω κρατήσει ένα χρονοντούλαπο. Είναι σοκαριστικά όταν τα διαβάζεις γιατί δεν θυμάσαι. Έχω μια ανάμνηση συναισθήματος αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζωντανέψει. Οπότε είναι άνθρωποι της ζωής μου. Είπα λοιπόν ότι θα διαβάσω κάποια. Εδώ λοιπόν είναι ο Μάριος (σ.σ. Αθανασίου), ο οποίος έγραφε πολύ ωραία, να τον εκθέσω και έγραφε όπου έβρισκε. Εδώ είναι ένα κείμενο και από πίσω μου γράφει γράμμα. Εδώ είναι μια χαρτοπετσέτα που μου γράφει “Μαρία σ’αγαπώ”».

Τα ραβασάκια περιελάμβαναν ερωτικές εξομολογήσεις, ακόμη και ποιήματα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Απόσταση αναπνοής» και έγιναν ζευγάρι στις αρχές του 2004. Παρέμειναν μαζί για 5 χρόνια.