Ο Μπομπ Κατσιώνης έφτιαξε χιουμοριστικό τραγούδι για την επέτειο γάμου με την Ευρυδίκη: «Πήγε στη Σαντορίνη με τον Μαραντίνη»

Η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης γιόρτασαν την επέτειό τους, συμπληρώνοντας 11 χρόνια κοινής πορείας και 7 χρόνια έγγαμου βίου. Οι δυο τους αποφεύγουν τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις, με τις αναρτήσεις τους να είναι μετρημένες. Με αφορμή την επέτειό τους, η τραγουδίστρια έκανε αρχικά τον δικό της απολογισμό, με τον σύζυγό της να της απαντάει με μουσική και ένα άκρως χιουμοριστικό τραγούδι που έγραψε για την περίσταση.

Ο μουσικός Μπομπ Κατσιώνης σχολίασε την επέτειό τους με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή η Ευρυδίκη έλειπε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων με τον Θοδωρή Μαραντίνη στη Σαντορίνη, ο ίδιος τραγούδησε χιουμοριστικά ότι έτσι θα «γλιτώσει το εστιατόριο».

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Προς το τέλος του βίντεο πάντως, λέει προς τη σύζυγό του για την επέτειο του γάμου τους: «Μη φοβού έχω κλείσει ωραίο τραπεζάκι για μεθαύριο, καλό live, καλή επιστροφή και χρόνια μας πολλά».

Στο χιουμοριστικό τραγούδι, ο Μπομπ Κατσιώνης ακούγεται να λέει: «Σήμερα που έχουμε επέτειο η Ευρυδίκη πήγε με τον Μαραντίνη. Ψύχραιμα αν το κοιτάξουμε πήγαν απλώς για ένα live στη Σαντορίνη. 11 χρόνια και εσύ δεν είσαι εδώ για να γιορτάσουμε και να πιούμε ένα ποτάκι.

Μα υπάρχει κάτι που είναι ίσως θετικό θα τη γλιτώσω με αυτό το βιντεάκι, θα γλιτώσω το εστιατόριο. Τα βίντεο γίνονται social, τα social γίνονται like, τα like γίνονται follow, τα follow γίνονται sponsor, τα sponsor γίνονται φράγκα, τα φράγκα έρχονται σπίτι και αυτό είναι αγάπη».

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@katsbobionis 11 χρόνια γνωριμίας και 7 χρόνια παντρεμένοι σημερα και η Ευρυδίκη δεν είναι εδω… Βέβαια όταν έχεις να κάνεις με δύο μουσικούς υπάρχει απόλυτη κατανόηση, μακάρι να ήταν όλα τα ζευγάρια έτσι! Επειδή δεν μπορούσα να ακολουθήσω στο ταξίδι (τα δυο επερχόμενα live δε θα στηθούν απο μόνα τους…) και δε μου πήγαινε η καρδιά να τη βγάλω με ένα απλό τηλεφώνημα,αφιέρωσα λίγο χρόνο να της γράψω ένα τραγούδι που μέσα σε 90 δευτερόλεπτα έχει τα πάντα, από εμένα να τραγουδάω, μέχρι plot twist και 7-χορδη κιθάρα! Χρόνια μας πολλά λοιπόν! <3 ♬ original sound – Bob Katsionis

Η Ευρυδίκη είχε γράψει νωρίτερα για την επέτειο: «11 χρόνια εμείς! 7 χρόνια από το «ναι». Και μια ολόκληρη ζωή ακόμα μπροστά μας. Μια ευχή κάνω μόνο κάθε μέρα… Να μας δίνει ο Θεός χρόνο. Χρόνο να αγαπιόμαστε όλο και πιο πολύ, να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ζούμε και να γεμίζουμε τις μέρες μας με όσα μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους. Μαζί».

Η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης παντρεύτηκαν το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019. Ο γάμος τους έγινε ακριβώς μία ημέρα μετά την επέτειο της πρώτης τους γνωριμίας, η οποία είχε γίνει στις 30 Αυγούστου 2015.