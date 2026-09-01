Ατύχημα για την Αριάνα Γκράντε λίγο πριν το φινάλε της περιοδείας της: «Θα με δείτε χωρίς ψηλοτάκουνα»

Ένας τραυματισμός στο πόδι της Αριάνα Γκράντε είναι ο λόγος, που όπως ανακοίνωσε η τραγουδίστρια, δεν θα μπορέσει να φορέσει τα ψηλοτάκουνα της στις δύο τελευταίες συναυλίες της περιοδείας της «Eternal Sunshine Tour» στο Λονδίνο.

Η 33χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε ενημέρωσε τους followers της με ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα 31.08.2026, πως αναρρώνει από έναν «τραυματισμό». Η Γκράντε ολοκληρώνει την περιοδεία της με δύο εμφανίσεις στην O2 Arena τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2028 και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Instagram story που έκανε, έγραψε: «Ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα χρειαστεί να φορέσω άνετα παπούτσια στη σημερινή συναυλία (και πιθανότατα και στην αυριανή), καθώς έχω επίδεσμο και αναρρώνω από έναν μικρό τραυματισμό. Δεν πρόκειται για διάστρεμμα ή κάτι μυϊκό, αλλά απλώς για ένα βαθύ κόψιμο».



Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Οπότε, όταν με δείτε απόψε χωρίς τα χαρακτηριστικά ψηλοτάκουνά μου ή ακόμη και αν δυσκολεύομαι λίγο να πατήσω το συγκεκριμένο πόδι, αυτός είναι ο λόγος. Αλλά παρακαλώ μην ανησυχείτε. Η παράσταση συνεχίζεται και εγώ αναρρώνω». Η Αριάνα Γκράντε κατέληξε: «Ανυπομονώ να εμφανιστώ για εσάς απόψε και αύριο (ακόμη κι αν είμαι μερικά εκατοστά πιο κοντή από ό,τι συνήθως)… Σας αγαπώ πάντα».

Η «Eternal Sunshine Tour» ξεκίνησε τον Ιούνιο, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 30 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, πριν από τη σειρά των συνολικά 10 εμφανίσεων της τραγουδίστριας στην O2 Arena του Λονδίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η Γκράντε κυκλοφόρησε, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, το νέο της άλμπουμ, «Petal», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, ενώ από αυτό προέκυψε και το Νο 1 τραγούδι του Billboard Hot 100, «Hate That I Made You Love Me», με το ομότιτλο τραγούδι «Petal» να φθάνει έως τη Νο 4 θέση του ίδιου chart.

Μετά την ολοκλήρωση της «Eternal Sunshine Tour», η Αριάνα Γκράντε σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας, εν μέσω της κριτικής που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την υγεία και την αδυνατισμένη σιλουέτα της.

«Δεν είναι μια απόφαση που πήρα αντιδρώντας σε κάτι. Οι άνθρωποι, καμιά φορά, χρειάζονται ένα διάλειμμα. Είναι φυσιολογικό», είπε χαρακτηριστικά, με το κοινό να τη χειροκροτεί θερμά.