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Ζέττα Μακρή: Ο γάμος του γιου της μέσα από εικόνες – Ο πρώτος χορός του ζευγαριού και το πάρτι στη δεξίωση

Σε πελάγη ευτυχίας η Ζέττα Μακρή, μοιράστηκε εικόνες από τον γάμο και τη δεξίωση που παρέθεσε το ζευγάρι στους καλεσμένους του
Εικόνα που δημοσιοποίησε η Ζέττα Μακρή στο Instagram από τον γάμο του γιου της
Εικόνα που δημοσιοποίησε η Ζέττα Μακρή στο Instagram από τον γάμο του γιου της
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Η Ζέττα Μακρή αποφάσισε να μοιραστεί στιγμές από τα όσα έζησε, με ανάρτησή της στο Instagram. Ο γάμος του γιου της ήταν παραμυθένιος, με το ζευγάρι να παραθέτει δεξίωση στους καλεσμένους του. Κωνσταντίνος Θεοφίλου και Μυρτώ Ευαγγέλου έλαμπαν από ευτυχία, σε μια από τις πιο ξεχωριστές ημέρες της ζωής και της σχέσης τους.

«Ο Κωνσταντίνος και η Μυρτώ μοιράστηκαν τη χαρά τους με τους φίλους τους! Και εγώ τη μοιράζομαι με σας!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ζέττα Μακρή, στη λεζάντα της ανάρτησης, δεχόμενη δεκάδες ευχές και μηνύματα αγάπης. Ο γάμος του γιου της πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, σε μια ιδιαίτερα ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η Μυρτώ Ευαγγέλου έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, επιλέγοντας για τον γάμο της ένα φαντασμαγορικό νυφικό που αναδείκνυε την κομψότητά της. Λαμπερή και συνεχώς χαμογελαστή, στάθηκε στο πλευρό του Κωνσταντίνου Θεοφίλου, με τις φωτογραφίες και τα βίντεο να αποτυπώνουν την ευτυχία τους.

Ο Κωνσταντίνος Θεοφίλου είναι ένας από τους δύο γιους της Ζέττας Μακρή και του Λεωνίδα Θεοφίλου. Από την πλευρά της, η Μυρτώ Ευαγγέλου προέρχεται από οικογένεια με μακρά παρουσία στον χώρο της αργυροχοΐας, συνεχίζοντας τη δεύτερη γενιά της οικογενειακής δραστηριότητας.

Ο γάμος τους αποτελεί πλέον την αφετηρία μιας νέας κοινής ζωής, την οποία ξεκινούν έχοντας τις θερμότερες ευχές των οικογενειών και των φίλων τους. Το παρών έδωσαν στενοί συγγενείς, καλοί φίλοι του ζευγαριού και συνεργάτες της μητέρας του γαμπρού, από τον πολιτικό χώρο.

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