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Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζυγούλη και Ρένα Μόρφη στη Σίφνο: Η βόλτα τους και το ζεστό μήνυμα του τραγουδιστή

«Μια βόλτα στη Σίφνο, με θέα το νησί και ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς
Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζυγούλη και Ρένα Μόρφη, σε εικόνα που δημοσιοποίησε ο τραγουδιστής στο Instagram
Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζυγούλη και Ρένα Μόρφη, σε εικόνα που δημοσιοποίησε ο τραγουδιστής στο Instagram
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Ο Σάκης Ρουβάς, η Κάτια Ζυγούλη και η Ρένα Μόρφη απόλαυσαν κοινές καλοκαιρινές διακοπές στη Σίφνο, με τον Έλληνα ποπ σταρ να μοιράζεται σχετικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τρεις τους εμφανίζονται σε ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση, με φόντο το γραφικό κυκλαδίτικο τοπίο του νησιού.

Ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία και ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ίδιος, η Κάτια Ζυγούλη και η Ρένα Μόρφη, ποζάρουν χαμογελαστοί στη selfie του καλλιτέχνη.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Ρένα Μόρφη συνυπήρξαν τηλεοπτικά ως κριτές στο «Your Face Sounds Familiar» του ANT1 και διατηρούν φιλικές σχέσεις εδώ και χρόνια. Η τραγουδίστρια μάλιστα, καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έκανε μια πολύ αυθόρμητη και χιουμοριστική δήλωση για τον Σάκη Ρουβά, αναφέροντας: «Ούτε εγώ ήξερα ότι είμαι τόσο Ρουβίτσα, αλλά για δες τον από κοντά!».

Στη δημοσίευσή του, ο Σάκης Ρουβάς συμπεριέλαβε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος με φόντο τη θάλασσα, καθώς και μια selfie με τη σύζυγο και τη συνάδελφό του, από βόλτα τους στη Σίφνο. Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μια βόλτα στη Σίφνο, με θέα το νησί και ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες».

Η Σίφνος είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς των Κυκλάδων, γνωστή παγκοσμίως για την αρχιτεκτονική, την παραδοσιακή αγγειοπλαστική και την υψηλή γαστρονομία της, ούσα η πατρίδα του κορυφαίου Έλληνα σεφ Νικόλαου Τσελεμεντέ. Το φετινό καλοκαίρι, οι παράγοντες του νησιού έδωσαν τη «μάχη» του τουρισμού και τα πρώτα στοιχεία ήταν άκρως ικανοποιητικά.

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