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Μαρία Αντωνά: «Αντίο, Αύγουστε – Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου»

Η Μαρία Αντωνά με τον σύντροφό της, τον Γιώργο Λιάγκα επέλεξαν τη Γαλλική Ριβιέρα για να ολοκληρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους
Η Μαρία Αντωνά σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
Η Μαρία Αντωνά / πηγή φωτογραφίας instagram maria_antwna
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Kαλοκαιρινά στιγμιότυπα μοιράστηκε η Μαρία Αντωνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τη Δευτέρα (31.08.2026).

Στο μήνυμά της στο Instagram, η Μαρία Αντωνά κάνει, παράλληλα, έναν μικρό απολογισμό για τις εικόνες, τους τόπους και τις εμπειρίες που της άφησε το φετινό καλοκαίρι.

«Αντίο, Αύγουστε. Κρατώ το φως σου και συνεχίζω… Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε τόπο που γνώρισα, για κάθε εικόνα που κράτησαν τα μάτια μου και για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου!», έγραψε η Μαρία Αντωνά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Μαρία Αντωνά με τον σύντροφό της, τον Γιώργο Λιάγκα επέλεξαν τη Γαλλική Ριβιέρα για να ολοκληρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

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