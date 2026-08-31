Μαρία Αντωνά: «Αντίο, Αύγουστε – Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου»

Kαλοκαιρινά στιγμιότυπα μοιράστηκε η Μαρία Αντωνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τη Δευτέρα (31.08.2026).

Στο μήνυμά της στο Instagram, η Μαρία Αντωνά κάνει, παράλληλα, έναν μικρό απολογισμό για τις εικόνες, τους τόπους και τις εμπειρίες που της άφησε το φετινό καλοκαίρι.

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«Αντίο, Αύγουστε. Κρατώ το φως σου και συνεχίζω… Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε τόπο που γνώρισα, για κάθε εικόνα που κράτησαν τα μάτια μου και για κάθε συναίσθημα που κράτησε η καρδιά μου!», έγραψε η Μαρία Αντωνά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Μαρία Αντωνά με τον σύντροφό της, τον Γιώργο Λιάγκα επέλεξαν τη Γαλλική Ριβιέρα για να ολοκληρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.