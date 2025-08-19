Η Μαρία Σολωμού με νέο look – Έκανε τα μαλλιά της ράστα και ποζάρει με μπικίνι

Η Μαρία Σολωμού προχώρησε σε μία μεγάλη αλλαγή στο look της και «ανέβασε» φωτογραφίες από τις ξέγνοιαστες στιγμές της στην Κατερίνη.

Χαλαρές ώρες στην Κατερίνη περνά η Μαρία Σολωμού μαζί με φιλικά της πρόσωπα.

Η γνωστή ηθοποιός «γεμίζει» τις μπαταρίες της για τον χειμώνα που έρχεται.

Παράλληλα, δεν παραλείπει να ενημερώνει τους followers της φίλους στο Instagram, αναρτώντας τακτικά φωτογραφίες στο προφίλ της.

Στην τελευταία της ανάρτηση, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε το νέο της look, καθώς έκανε τα μαλλιά της ράστα για ακόμα μία χρονιά!

«Καθιερωμένο pit stop στους αγαπημένους μας!!!!», έγραψε η γνωστή ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.