Η Μαρία Σολωμού στο γιορτινό Παρίσι: Οι εικόνες που δημοσίευσε η ηθοποιός στα social media

Ταξίδι στο Παρίσι έκανε η Μαρία Σολωμού και μέσα από τις εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram, έδειχνε να τα περνάει υπέροχα. Η δημοφιλής ηθοποιός απαθανάτισε σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας και πόζαρε στους δρόμους της.

Το Παρίσι είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης, κάθε Χριστούγεννα και η Μαρία Σολωμού, συνειδητοποίησε τους λόγους. Ο στολισμός είναι εντυπωσιακός, σε μια πόλη που κρατά αναλλοίωτη την ομορφιά της, στο πέρασμα των χρόνων.

Η ηθοποιός, μέσα από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έδωσε, στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια γεύση από το ταξίδι της. «Στο Παρίσι», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.

Σε χαλαρό και άνετο στιλ, εμφανίστηκε με πράσινη φόρμα και μαύρο μπουφάν, ολοκληρώνοντας το look με λευκά αθλητικά παπούτσια. Σε κάποιες φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή στον φακό, ενώ σε άλλες χάνεται ανάμεσα στον κόσμο της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Έχουν λυσσάξει για το τι γίνεται μεταξύ μας» είχε πει η Μαρία Σολωμού για τον Mente Fuerte, σε παλαιότερη συνέντευξή της. «Δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει. Πραγματικά δεν ξέρουν. Δεν ξέρει κανείς, παιδί μου. Δεν πέφτει σε κανένας λόγος για το τι συμβαίνει αλλά υπάρχει ψωμάκι» είχε προσθέσει η ηθοποιός.