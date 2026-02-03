Η Μαριάντα Πιερίδη διέψευσε τις φήμες περί χωρισμού της: «Ούτε καβγάς δεν έχει συμβεί μεταξύ μας»

Η Μαριάντα Πιερίδη έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού της, από τον σύντροφό της Πάνο Ιωάννου, με δηλώσεις που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης (03-02-2026) στην εκπομπή «Happy Day». Η τραγουδίστρια ανέφερε πως η σχέση τους είναι ισορροπημένη, χωρίς εντάσεις, με την αγάπη τους να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου.

Τα δημοσιεύματα περί χωρισμού είχαν ξεκινήσει όταν ορισμένοι παρατήρησαν πως η τραγουδίστρια έσβησε κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, από το Instagram. «Ισχύει ότι χώρισες; Εγώ βλέπω τις φωτογραφίες και βλέπω ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι», ρώτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή την Μαριάντα Πιερίδη, στον τηλεοπτικό αέρα του «Happy Day».

«Δεν ισχύουν, παιδιά, αυτά. Ούτε καβγάς δεν έχει συμβεί μεταξύ μας, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Υπάρχει ισορροπία στη σχέση», απάντησε η Μαριάντα Πιερίδη, διαψεύδοντας κάθε φήμη και δημοσίευμα χωρισμού.

«Τώρα αυτό με τις φωτογραφίες, μου έκανε εντύπωση πραγματικά που κάποιος το παρατήρησε. Όταν έβγαλα το καινούριο τραγούδι, έκανα μία εκκαθάριση και μου λέει ο Πάνος “θα κρατήσω εγώ τις φωτογραφίες μας, κάνε εσύ αυτό που πρέπει”.

Οπότε αποφασίσαμε ότι εγώ θα ανεβάζω μόνο stories κι εκείνος θα κάνει ωραία posts με φωτογραφίες μας», εξήγησε αμέσως μετά η τραγουδίστρια.

«Είμαστε μαζί δύο χρόνια. Εν τω μεταξύ, προχθές ανέβασα story με τον Πάνο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με το ζόρι ανεβάζουν φωτογραφίες, ο Πάνος είναι ένας από αυτούς. Πηγαίνουμε ταξίδι και μου λέει να μην ανεβάσω φωτογραφίες, γιατί δεν θέλει να ξέρουν πού είμαστε, δεν του αρέσουν τα social», επισήμανε η Μαριάντα Πιερίδη.

