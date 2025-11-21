Μαριάντα Πιερίδη για τα χρήματα που κέρδισε στα ’90s: «Τώρα τα βγάζουν τραγουδιστές με δισκογραφία»

Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για την προσωπική ζωή και την καριέρα της. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην ανατροφή του παιδιού της και θυμήθηκε τη «χρυσή» εποχή της ελληνικής δισκογραφίας, όταν οι αμοιβές εκτοξεύονταν για τους καλλιτέχνες, χρόνο με τον χρόνο.

Καλεσμένη στην «Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ, η Μαριάντα Πιερίδη εξήγησε γιατί έμεινε εκτός πίστας για 10 ολόκληρα χρόνια. «Ποιος θα το μεγάλωνε, παιδί μου, τον Νικόλα; Εγώ είμαι, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου πήρε σύνταξη πριν έναν μήνα. Τώρα θα πάρω ανάσα», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, όποια δουλειά κι αν αναλάμβανε, το πρόγραμμα της οικογένειας ήταν αδιαπραγμάτευτο. «Ό,τι κι αν έκανα, έπρεπε να είμαι εγώ και ο Νικόλας. Τώρα τελειώσαμε το δημοτικό. Είχα ένα πολύ ήσυχο, πολύ ευγενικό παιδί. Θέλει να γίνει μηχανικός πιλότος αεροσκαφών», είπε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις χρυσές εποχές των νυχτερινών κέντρων, περιγράφοντας μια άλλη εποχή του τραγουδιού, απαιτητική, αλλά και απίστευτα προσοδοφόρα. «Ξεκίνησα στο Απόλλων Παλλάς… Μετά Διογένης Παλλάς μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη, τον Αντώνη Ρέμο, τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Μιλάμε για το 1997. Τότε δουλεύαμε από τις 10 η ώρα το πρωί. Το παίρναμε σερί. Δέκα παραστάσεις τη μέρα, κοιμόμασταν στα καμαρίνια», σημείωσε.

Η σύγκριση με το σήμερα ήταν αναπόφευκτη: «Τα χρήματα που έβγαζα τότε λέγοντας δύο-τρία τραγούδια στην αρχή, τώρα τα βγάζουν τραγουδιστές με δισκογραφία. Αυτά μπορεί να τα έβγαζα επί πέντε την ημέρα. Τελείωνε η σεζόν και μας έλεγαν “έχετε ένα ταξίδι από εμάς στην τάδε χώρα”. Τώρα σου λένε “μήπως, επειδή χθες δεν πήγε καλά, να μην σε πληρώσω σήμερα;”».