Η Μαρίνα Ντεμολλάι του «MasterChef» έγινε μητέρα για τρίτη φορά: «Καλώς ήρθες, μικρό μας κορίτσι»

Ένα ακόμα παιδάκι απέκτησε μία πρώην παίκτρια του «MasterChef», η Μαρίνα Ντεμολλάι, η οποία ήταν από τις παίκτριες που είχαν ξεχωρίσει στο ριάλιτι μαγειρικής.

Όπως αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού που διατηρεί η Μαρίνα Ντεμολλάι στο Instagram, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 απέκτησε το τρίτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η πρώην παίκτρια του «MasterChef» έχει και δύο ακόμα παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, στα οποία έχει μεγάλη αδυναμία.

Μέσω της ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη (24.12.2025) δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της.

«22/12/2025. Και τότε, όλα ησύχασαν. Ο χρόνος στάθηκε για μια στιγμή και το φως βρήκε σώμα, η αγάπη όνομα. Η κόρη μας είναι εδώ. Ήρθε σαν απάντηση σε όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ, σαν μια ήσυχη δύναμη που μεγάλωσε την καρδιά μας χωρίς να τη ρωτήσει. Μια νέα καρδιά άνοιξε χώρο μέσα μας και μας δίδαξε, ξανά, τι σημαίνει θαύμα. Τι σημαίνει να αγαπάς πριν καν γνωρίσεις.

Καλώς ήρθες, μικρό μας κορίτσι. Σε περιμέναμε με όλη μας την ψυχή. Μια αγάπη που δεν εξηγείται, μόνο βιώνεται. Μια καρδιά που μεγάλωσε ξανά, χωρίς να μικρύνει πουθενά. Καλώς ήρθες, μικρό μας κορίτσι. Σε περιμέναμε», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η πρώην παίκτρια του «ΜasterChef».

«Για την καταγωγή μου δεν είναι κάτι που ντρέπομαι, είμαι περήφανη που οι γονείς μου είναι από την Αλβανία και για την πατρίδα που με μεγάλωσε. Υπήρχαν σχόλια από μικρή. Από εκεί ξεκίνησε ο δυναμισμός κι η επιθετικότητα γιατί βάζω ασπίδες για να μην πληγώνομαι συνέχεια», είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Μαρίνα Ντεμολλάι.