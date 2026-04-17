Η Μαρίνα Σταυράκη επιβεβαίωσε τον έρωτά της με τον τούρκο επιχειρηματία: «Είναι αλήθεια»

Η Μαρίνα Σταυράκη είναι full in love με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οσκάν και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει.

Την Παρασκευή (17.04.2026) προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το πρωινό» οι πρώτες δηλώσεις της πρώην συζύγου του Γιώργου Πατούλη. Η Μαρίνα Σταυράκη επιστρέφοντας από το ταξίδι της στην Πάρο με τον νέο της σύντροφο, επιβεβαίωσε ότι είναι σε σχέση και πολύ καλά.

«Μέχρι χθες, λοιπόν, δεν επιβεβαιώναμε τη σχέση. Σήμερα, για πρώτη φορά, η Μαρίνα Σταυράκη παραδέχεται τη σχέση της. Να σου πω, όμως, κάτι; Και να μην το παραδεχότανε, είναι τόσο όμορφη, τόσο διαφορετική, έχει αδυνατίσει, έχει μαυρίσει, ο έρωτας μιλάει από μόνος του. Δηλαδή και να μη μας το έλεγε, φαίνεται ότι είναι ερωτευμένη. Είναι στα καλύτερά της η Μαρίνα», είπε πριν την προβολή των δηλώσεων η ρεπόρτερ της εκπομπής Χριστίνα Βουδούρη.

«Ήταν όντως πολύ ωραία στην Πάρο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγα στο νησί, αλλά ήταν πραγματικά υπέροχα», δήλωσε ο Τούρκος επιχειρηματίας για το ταξίδι του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

«Λοιπόν, ό,τι γράφει η Μάγδα Τσέγκου, είναι αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, μην με ταλαιπωρείτε. Γιατί να μην την επιβεβαιώσω (σ.σ. τη σχέση μου); Λοιπόν, χρόνια πολλά, γεια σας… και θα τα πούμε άλλη ώρα. Ήταν πολύ δύσκολη η πτήση», είπε η Μαρίνα Σταυράκη, επιβεβαιώνοντας τον έρωτά της με τον γοητευτικό επιχειρηματία από την Τουρκία.

«Η Μαρίνα είναι πολύ καλή και πολύ όμορφη. Τη βρίσκω τόσο όμορφη!», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Μπουλέντ Οσκάν.