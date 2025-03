Η Μέγκαν Μαρκλ «επανεφηύρε» το banana split και εκνεύρισε ξανά τους χρήστες του Χ

Από τα χίλια κύματα πέρασαν ξανά οι χρήστες του Χ (πρώην Twitter) την Μέγκαν Μαρκλ, καθώς με μια ανάρτησή της κατάφερε να τους εξοργίσει.

Η Μέγκαν Μαρκλ συγκεκριμένα θέλησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή του γνωστού αμερικανικού σνακ banana split, λέγοντας πως η φίλη της Kelly Zajfen επανεφηύρε το γνωστό γλυκό.

Το banana split είναι ένα από τα αγαπημένα γλυκά των Αμερικανών, γίνεται με μια μπανάνα χωρισμένη στη μέση, μπάλες παγωτού, σιρόπι, σαντιγί και κεράσια φρουί γλασέ.

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκδοχές του γλυκού, αλλά η Μέγκαν Μαρκλ ενθουσιάστηκε τόσο με την πιο «υγιεινή» εκδοχή που της παρουσίασε η φίλη της που θέλησε να μοιραστεί τη συνταγή με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Στην ανάρτηση η Μέγκαν Μαρκλ ισχυρίστηκε ότι η φίλη της Kelly Zajfen είχε «επανεφεύρει» το banana split προσθέτοντας γκρανόλα, φράουλες, βατόμουρα και μαρμελάδα (χωρίς παγωτό): «Όταν ένας από τους κολλητούς εφευρίσκει εκ νέου το banana split για πρωινό».

When one of the besties reinvents banana split for breakfast

@_heartmom_ @aseverofficial



Happy Sunday, friends!



– @meghan IG stories pic.twitter.com/22UVUxVo66 — (@TerezaMatoukov4) March 23, 2025

Η Meghan, 43, πρόσθεσε επίσης μια κοντινή φωτογραφία με τις μπανάνες και έβαλε tag στη σελίδα το νέο brand της «As Ever».

Τα σχόλια όπως ήταν αναμενόμενο έπεσαν βροχή, καθώς πρόκειται για ένα παραδοσιακό πιάτο που επινοήθηκε το 1904 από τον David “Doc” Strickler, στο Latrobe της Πενσυλβάνια και παραδοσιακά σερβίρεται με παγωτό.

So many styles and yet Megsy still can’t get it right. Give it up. You have no class and this will never change. #bananasplit pic.twitter.com/4JqncttNyt — Meghan(@Peacock2828) March 24, 2025

I can’t. This is NOT a “reinvented banana split”. I used to make something similar for my kids when they were little w peanut butter, not “spread”. #MeghanMarkle is truly going to have to do better than this-it is NOT revolutionary or even interesting. Neither is Kelly Zajfen,… pic.twitter.com/VFSMvFRQE1 — Princess CarParkle (@unreMARKLEble) March 23, 2025

2025:Breaking News Meghan wants to break the internet with granola, strawberries, blueberries, and bananas

There’s no one with the pants to tell Meg https://t.co/KYJGaen0D3 pic.twitter.com/KG0VxJYIpJ — (@anarojaspb) March 23, 2025

Όλα δείχνουν πως η Μέγκαν Μαρκλ δεν θα γλιτώσει εύκολα από την σκληρή κριτική.