Lifestyle

Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρέτησε δημόσια την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Το αγγελάκι μου»

Μετά της τελευταίες θλιβερές εξελίξεις στην οικογένεια του Ντέμη Νικολαΐδη, η 22χρονη κόρη του είπε το δικό της «αντίο» στην αγαπημένη του πατέρα της, την οποία είχαν σαν καλή φίλη
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, ο Ντέμης Νικολαΐδης και η κόρη του, Μελίνα Νικολαΐδη
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, ο Ντέμης Νικολαΐδης και η κόρη του, Μελίνα Νικολαΐδη στην συναυλία των Coldplay το 2024

Δυσβάστακτος είναι ο πόνος λόγω της απώλειας της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία νικήθηκε από τον καρκίνο και «έφυγε» σε ηλικία 41 ετών, το Σάββατο (23.08.2025).

Έχοντας στο πλευρό της τον, όπως αποδείχτηκε, έρωτα της ζωής της, Ντέμη Νικολαΐδη, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικήτρια.

Παρόλο που ο Ντέμης Νικολαΐδης και η Δέσποινα Βανδή πήραν χωριστούς δρόμους μετά από πολλά χρόνια έγγαμου βίου, προτεραιότητα για αυτούς είναι πάντα τα παιδιά τους, η Μελίνα και ο Γιώργος.

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Γιώργος Νικολαΐδης διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τους συντρόφους των γονιών τους, και δεν χάνουν ευκαιρία να το δείχνουν και δημόσια.

Μετά της τελευταίες θλιβερές εξελίξεις στην οικογένεια του Ντέμη Νικολαΐδη, η 22χρονη κόρη του είπε το δικό της «αντίο» στην αγαπημένη του πατέρα της, την οποία είχε σαν καλή φίλη.

«Το αγγελάκι μου» έγραψε η Μελίνα Νικολαΐδη πάνω σε μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το χέρι της και το χέρι της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου να κρατιούνται σφιχτά.

   Screenshot

Υπενθυμίζεται πως Ντέμης Νικολαΐδης και Αλεξάνδρα Νικολαΐδου γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2023. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Warner Bros Pictures ετοιμάζει ταινία για τον αείμνηστο σταρ του NBA, Κόμπι Μπράιαντ
Σύμφωνα με πηγές, το σενάριο είναι ένας συνδυασμός του «Moneyball» και του «Air», την πρόσφατη ταινία των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον που πραγματεύεται την προσπάθεια της Nike να προσελκύσει τον Μάικλ Τζόρνταν
Ο Κόμπι Μπράιαντ
Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε ένα τρυφερό βίντεο στην Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τα γενέθλια της
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τον τραγουδιστή, καθώς ταξίδεψε μαζί του στη Θεσσαλονίκη όπου οι Melisses είχαν κανονίσει εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου 23/8 στη Χαλκιδική
Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Newsit logo
Newsit logo