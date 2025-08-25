Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρέτησε δημόσια την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Το αγγελάκι μου»

Δυσβάστακτος είναι ο πόνος λόγω της απώλειας της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία νικήθηκε από τον καρκίνο και «έφυγε» σε ηλικία 41 ετών, το Σάββατο (23.08.2025).

Έχοντας στο πλευρό της τον, όπως αποδείχτηκε, έρωτα της ζωής της, Ντέμη Νικολαΐδη, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικήτρια.

Παρόλο που ο Ντέμης Νικολαΐδης και η Δέσποινα Βανδή πήραν χωριστούς δρόμους μετά από πολλά χρόνια έγγαμου βίου, προτεραιότητα για αυτούς είναι πάντα τα παιδιά τους, η Μελίνα και ο Γιώργος.

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Γιώργος Νικολαΐδης διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τους συντρόφους των γονιών τους, και δεν χάνουν ευκαιρία να το δείχνουν και δημόσια.

Μετά της τελευταίες θλιβερές εξελίξεις στην οικογένεια του Ντέμη Νικολαΐδη, η 22χρονη κόρη του είπε το δικό της «αντίο» στην αγαπημένη του πατέρα της, την οποία είχε σαν καλή φίλη.

«Το αγγελάκι μου» έγραψε η Μελίνα Νικολαΐδη πάνω σε μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το χέρι της και το χέρι της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου να κρατιούνται σφιχτά.

Υπενθυμίζεται πως Ντέμης Νικολαΐδης και Αλεξάνδρα Νικολαΐδου γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2023.